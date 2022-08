Overleden

Mevr. A. van Pelt - Tuijp

Een mengeling van pijn en tranen

slechts af en toe een sprankje hoop

gedreven door een sterke wilskracht

hoewel het onheil nader sloop.

Je gedachtenis zal immer blijven

te vroeg ben je van ons heengegaan

we houden van je en zijn je dankbaar

voor alles wat je hebt gedaan.

Anja van Pelt - Tuijp

* Purmerend, 19-02-1958 ~ † Purmerend, 08-08-2022

Amigos para siempre

Hans

Linda

Nicole en Dennis

Chica en Luna

Anja is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren op dinsdag 9 augustus van 19.00 tot 20.30 uur en donderdag 11 augustus van 15.30 tot 17.00 uur.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 12 augustus om 10.30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 in Volendam. Wij willen iedereen vragen om rechtstreeks naar de kerk te komen.

Na de dienst is er nog gelegenheid tot condoleren bij Sereen.

Aansluitend vindt de crematie in besloten kring plaats.

Hein Kwakmanstraat 34, 1132 HR Volendam.

Klik HIER om de rouwadvertentie in hoge resolutie te bekijken.