Overleden

Mevr. A. Veerman

Ik heb het leven liefgehad,

jullie allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd,

helaas, dat mocht niet meer.

Wanneer er iemand aan mij denkt,

dan zonder veel verdriet.

Bedenkt het leven is maar kort,

dus is mijn wens: Geniet! Hoe doe je dat?

Afscheid nemen van iemand

Die je nooit meer zal zien

Hoe doe je dat?

Afscheid nemen van iemand

Waar je van houdt

Hoe doe je dat?

Afscheid nemen van een dierbare

Voor altijd, voorgoed

Afscheid nemen van iemand

Zeg me, hoe je dát doet.

Zij was liefdevol en vol zorg voor ons tot aan het einde. Wij hebben onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en allerliefste oma, die op de de leeftijd van 75 jaar van ons is heengegaan.

Aaf Veerman (Corn)

* 13-11-1946 ~ † 28-08-2022

weduwe van Vais Sier

Anita en Ronald

John en Donna

Rob

Tim

Kees en Esther

Mick

Myrthe

Familie Veerman

Familie Sier



28 augustus 2022

Maanstraat 51

1131 VK Volendam

Onze moeder is thuis.

Hier kunt u maandag, dinsdag en woensdag van 17:00 tot 20:00 uur afscheid van haar nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 1 september om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ontvangstzaal “ Het Avondlicht ” van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Wij vertrekken donderdag om 10:05 uur met een lopende stoet vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:

Mevrouw Anita Keuken-Sier, Hugo de Groothof 11,

1132 SJ Volendam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.

