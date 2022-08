Mevr. C. Groenewoud

Een lieve moeder en oma is van ons heengegaan

die wetenschap is moeilijk te bevatten

wie zoals zij in ‘t leven heeft gestaan

was tot een zegen die niet is te schatten

Gedreven door de liefde van haar Heer

is zij een gids en steun geweest voor velen

totdat God zelf zei: “Kind, het hoeft niet meer

je mag nu eeuwig in Mijn vreugde delen.”