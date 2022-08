Overleden

Mevr. J. Schilder-Kes

We zijn erg dankbaar dat ze zolang bij ons mocht zijn en de prachtige leeftijd van 92 jaar heeft mogen bereiken. Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen hebben we afscheid genomen van mijn zorgzame moeder, schoonmoeder, onze lieve oma en overgrootoma.

Johanna Theresia Maria Schilder-Kes

echtgenote van Thoom Schilder in liefdevolle herinnering

* Volendam, 12-02-1930 ~ † Landsmeer, 12-08-2022

Wij houden erg veel van je en gaan je enorm missen.

Margret

Henk

Thomas

Carlos en Laura, Lucy, Fiene

Jennifer en Jeroen

Luna



Er is gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 16 augustus

van 18.00 tot 20.00 uur bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2

in Volendam.



De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 17 augustus om

10.30 uur in de Mariakerk, Julianaweg 72 in Volendam. We willen

belangstellenden vragen om rechtstreeks naar de kerk te gaan.

Aansluitend bent u welkom bij Sereen waar gelegenheid is tot

condoleren en om met elkaar na te praten.



De crematie vindt in stilte plaats.



Geen bloemen, maar liever een donatie voor de mis van de Mariakerk.

Gelieve deze advertentie als kennisgeving te beschouwen.



Correspondentieadres: Henk de Boer

Westwal 9, 1131 AX Volendam



