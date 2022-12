Dhr R Beemsterboer

Zij die we liefhebben en verliezen,

zijn niet meer waar ze waren,

maar altijd waar wij zijn.

Zover we konden, zijn we met je meegegaan.

Nu moeten we je laten gaan.

Wij hebben afscheid genomen van

onze vader, schoonvader en opa

Reinier Joannes Maria Beemsterboer

Rein

Edam, 19 februari 1941 - Volendam, 21 december 2022

echtgenoot van Nel Beemsterboer - Tuyp in liefdevolle herinnering

Correspondentieadres:

Mirella de Vries

G.A Brederodestraat 20, 1132 SP Volendam

Rein is bij Sereen

Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.