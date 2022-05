Dhr. J. Kroon

Jaap Kroon (Kil)

Anna Kroon - Koning in liefdevolle herinnering

Johan en Rosalind

Anna

Theo

Bettina en Kees

Dean

Jaap is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur.

De afscheidsdienst vindt zaterdag 21 mei om 13.30 uur plaats in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 in Volendam. We willen u vragen om rechtstreeks naar de kerk te komen.

Correspondentieadres:

Bettina Veerman, Stavorenplantsoen 6, 1131 KM Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.