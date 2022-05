Mevr. G. Bootsman

Gesina Molenaar-Bootsman (Wagen)

echtgenote van Jan Molenaar (Zwarte)

in liefdevolle herinnering

Edam, 5 oktober 1931 ~ Volendam, 26 mei 2022

Moeder is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam waar op zaterdag 28 en zondag 29 mei van 18.00

tot 19.30 uur gelegenheid is om afscheid te nemen en ons te condoleren.

De afscheidsdienst vindt dinsdag 31 mei om 13.30 uur plaats in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 in Volendam. We vertrekken

om 13.15 uur vanaf de Sint Nicolaashof. Na de dienst begraven we moeder op de R.K. begraafplaats.

Correspondentieadres:

Johan Molenaar, Mercuriuslaan 71, 1131 VZ Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.