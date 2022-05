Marja Nierop - van de Nes

* 10 augustus 1947 ~ † Edam 17 mei 2022

Marja is bij Sereen,

Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam.

Op vrijdag 20 mei is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid ons te condoleren.

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Keetzijde 13, 1135 VX Edam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.