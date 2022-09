Overleden

Dhr. J. Franklin

Jack Franklin

☼ 27-12-1944 ~ † 07-09-2022 Weduwnaar van Hilary Franklin - Gibson

The celebration of his life

vindt plaats op 17 September 2022 om 11:00 uur in de Grote Kerk (ingang Grote Kerkstraat 59).

Emily

Ryan

Laura & Tevita

Solomon

Estelle

Correspondentie:

Emily & Laura Franklin | Bult 2 | 1135 AJ Edam

Klik HIER om de rouwadvertentie in hoge resolutie te bekijken.