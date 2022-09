Mevr. K. de Boer

Kitty de Boer

Edam, 3 februari 1942 ~ Volendam, 27 september 2022

Westervesting 29

1135 WE Edam

Kitty is bij Sereen, Voorhaven 139 in Edam.

Bezoek graag in overleg.

Er is gelegenheid afscheid van haar te nemen en ons

te condoleren op maandag 3 oktober van 19.00 tot 20.00 uur

in de Heilige Nicolaaskerk, Voorhaven 126 in Edam.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 4 oktober

om 11.00 uur in bovengenoemde kerk.

De crematie vindt aansluitend in besloten kring plaats.