Aanvoerder en trainer over beker-afgang: 'Dit is echt een deceptie'

Het chagrijn bij FC Volendam was begrijpelijkerwijs groot na de afgang tegen Excelsior Maassluis van donderdagavond. In de catacomben van Sportpark Dijkpolder was feestmuziek te horen en de amateurs vierden hun bekerstunt met alcoholhoudende dranken. Velen van hen zouden het feest naderhand nog voortzetten in het nachtleven van Rotterdam. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

De Eredivisie-profs van FC Volendam zochten zo snel mogelijk de spelersbus op, die een stukje verderop in een woonwijk bij een appartementencomplex stond. Aanvoerder Damon Mirani deed buitengewoon teleurgesteld nog zijn verhaal over waar hij deelnemer aan was geweest. Hij kwam allereerst terug op de situatie in de laatste minuut: zijn afgekeurde goal.

Mirani: ,,Het is schandalig dat het al tot zo’n moment moet komen in de vijfennegentigste minuut. Helaas was het buitenspel. Ik denk dat dit symbool staat voor deze wedstrijd voor ons, dat het net niet was.” Hij wil niet weten van een slechte wedstrijdinstelling aan de Volendam-kant. ,,Ik denk niet dat dat het geval is. Je creëert in de eerste helft te weinig en krijgt een goal tegen, een vroege goal. Dat is ideaal voor hen, want dan kunnen ze terugzakken. Wij hebben gewoon veel moeite om dan kansen te creëren.”

In de eerste helft kreeg zijn team wel grote mogelijkheden, Darius Johnson en Robert Mühren wisten die niet te benutten. ,,Dan weet je dat het moeilijk wordt. Op het eind denk ik dat we te weinig er echt geloof in hadden, dat we te weinig kansen creëerden. We hadden wel balbezit, maar zij trekken gewoon een muur op en die konden wij niet slechten vandaag. Dit is echt een deceptie, meer kan ik er niet van maken. Het is even lastig op dit moment, zeker zo kort na de wedstrijd.”

De verantwoordelijke trainer Matthias Kohler vond het al met al ‘onvoldoende’ hoe zijn ploeg speelde. Kohler: ,,Er mislukten dingen, waardoor het vertrouwen wegzakte. Bij de tegenstander gebeurde het tegenovergestelde, die haalde daar energie vandaan. Het is ons niet gelukt om vertrouwen in het spel te krijgen. We creëerden te weinig kansen. Toen dingen niet lukten, zag je wel dat er wat spanning op begon te staan bij de spelers.”

Kohler wil net als Mirani niet weten van onderschatting of een andere mentaliteitskwestie. ,,We weten dat bekervoetbal lastig is en hebben ons goed voorbereid, daar ligt het niet aan. We pasten de opstelling niet aan en dachten niet dat we het wel op halve kracht zouden kunnen. We wilden winnen en daar alles voor doen. Nu moeten we het nabespreken met beelden. Dit moet een signaal zijn voor de komende wedstrijden: dat het begint met inzet en energie als collectief. In de eerst helft zag ik bijvoorbeeld dat wij niet als collectief schakelden. Als je dat niet doet, dan laat je steken vallen en ga je ook niet het geluk afdwingen.”

Het professionele voetbalteam droop tegen elven af in zijn oranje bus, de A20 op. Een wedstrijd die het vertrouwen had kunnen opvijzelen, zorgde voor het tegenovergestelde. Voor iedereen die de club een warm hart toedraagt, is het te hopen dat de groep deze knauw snel te boven komt. Volgende week zondag wacht namelijk de lastige uitwedstrijd tegen AZ in Alkmaar.