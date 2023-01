Cambuur-verdediger Marco Tol kijkt uit naar treffen met oude ploeg

‘Altijd lastige potjes tegen Mühren’

De eerste wedstrijd na de winterstop heeft meteen het karakter van een finale, als Cambuur en FC Volendam elkaar zondagmiddag treffen in Leeuwarden. ,,Het is meteen héél belangrijk”, weet Marco Tol, sinds vorig seizoen speler van de Friese club en sinds augustus steeds in de basis. ,,Het is hartstikke mooi om tegen Volendam te spelen, maar voor ons is het op dit moment net als iedere andere wedstrijd. We staan er niet florissant voor, dus we móeten proberen te winnen.”

Meteen in de openingsronde kreeg Cambuur legio kansen, maar verloor de ploeg van – toen nog – trainer Henk de Jong. Naderhand werd wel PSV met Joey Veerman met 3-0 verslagen. ,,Als je zo’n wedstrijd wint, zou je vaker moeten kunnen winnen, maar het afmaken van de kansen ging moeilijk voor de winterstop. Daarom sta je waar je staat”, doelt Tol op de voorlaatste plaats.

,,Het is niet zo dat het alleen om de kansen afmaken gaat, maar ook dat we op beslissende momenten goals tegen kregen.” Er is wel wat veranderd, voelt de Volendamse verdediger. ,,Vorig jaar waren wij de nieuwkomer, je ziet vaak bij promovendi dat die in het begin verrassen. Nu zie je dat ploegen zich meer instellen op ons spel. Dat komt er wat moeilijker uit. We krijgen minder goals tegen, maar scoren ook minder.”

Vorig jaar kwam Tol tot 28 wedstrijden, waarvan de helft met invalbeurten. Dit seizoen speelt hij alles. ,,Dan wil je ook stappen maken. Ik heb goede wedstrijden gespeeld, maar als je zeventiende staat, kun je onmogelijk tevreden zijn. Dat is een beetje dubbel.” In oktober kondigde trainer Henk de Jong zijn afscheid aan, vanwege gezondheidsproblemen. ,,Dat was flink balen voor hem, voetbal was zijn leven en hij is een man van de club.”

Dat laatste was Robert Mühren ook geworden na drie seizoenen Cambuur. Zondagmiddag keert de Volendamse spits terug op het bekend terrein. Marco Tol stond als verdediger van Volendam tegenover hem toen Mühren nog bij AZ speelde (oefenwedstrijd) en ook toen die bij Cambuur de goals aan elkaar reeg. ,,Het zijn altijd lastige potjes tegen Mühren, die kan superscherp zijn. Dan staat-ie een tijdje bij me en denk je ‘ik heb ‘m onder controle’ en zo maakt hij opeens een slimme loopactie. Hij hoeft geen goede wedstrijd te spelen om een goal te maken. En hij heeft een grote status hier en dat is terecht, gezien de bizarre aantallen als het gaat om goals en assists in twee seizoenen tijd.”