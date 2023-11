Beker-blamage FC Volendam tegen Excelsior Maassluis

FC Volendam is donderdagavond met 1-0 onderuit gegaan tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. Het zat geen moment in de wedstrijd en creëerde veel te weinig tegen de thuisclub. Die kreeg zelfs grotere kansen dan de Eredivisie-club. En dat voor een ploeg die zestiende staat in de Tweede Divisie van de amateurs en de laatste maanden thuis niet meer wist te winnen. Door: Laurens Tol

Trainer Matthias Kohler gaf middenvelder Bram van Driel voor het eerst de kans in de basisopstelling. Hij nam de plaats in van Calvin Twigt, die door interlandverplichtingen ontbrak. Op het kunstgras van Sportpark Dijkpolder was het Volendam dat zoals verwacht het initiatief nam. In de vijfde minuut was het Excelsior Maassluis dat de eerste schietkans van de wedstrijd kreeg. Deze ontstond uit een counter, maar de bal werd makkelijk gevangen door doelman Mio Backhaus.

In het eerste kwartier waren de gasten uiterst dominant in balbezit, maar creëerden daar nog weinig uit. Na negentien minuten was het de thuisclub die wederom een mogelijkheid kreeg. Redouan Omar Ouali sprintte het veld over en besloot maar eens uit te halen. En met succes: hij tekende de 1-0 aan voor de amateurs uit Maassluis. Volendam gooide er kort na de goal een schepje bovenop en kreeg meteen een halve kans. De thuisclub antwoordde door in de drieëntwintigste minuut weer gevaarlijk te worden voor het doel van Backhaus, maar deze kans belandde naast de linkerpaal. Excelsior Maassluis zag zich kansrijk zijn.

In de zesentwintigste minuut kreeg Darius Johnson de grootste kans van de wedstrijd van Volendam tot dan toe, maar was daarin net niet succesvol. Een minuut later miste Zeefuik een nog grotere mogelijkheid. De Eredivisieclub werd op dat moment gevaarlijker voor het doel. Na drieëndertig minuten kreeg die een volgende halve kans, die deze niet wist te verzilveren. Excelsior Maassluis kwam regelmatig ook in kansrijke positie. Telkens als het op de helft van Volendam verscheen werd het dreigend. Met de rust alweer op komst moesten de profs veel beter voor de dag gaan komen om door te kunnen bekeren. Uiteindelijk gingen beide clubs de pauze in met een voor de uitclub blamerende 1-0.

Aan het begin van de tweede helft ging Volendam door met het jagen op de gelijkmaker. Het thuispubliek telde de minuten al af in afwachting van een mogelijke stunt. Bij het naderen van de zestigste minuut was de profclub in het tweede deel nog amper kansrijk geweest, dat gaf te denken. In de drieënzestigste minuut had Robert Mühren de ruimte om te schieten en deed dat dan ook. Doelman Tobias van der Kleij wist zijn inzet tot een corner te verwerken. Zo’n drie minuten daarna legde Garang Kuol de bal terug op Milan de Haan, die rechts over het doel mikte. Zo had Volendam wel zijn momenten om te scoren.

Trainer Kohler probeerde met Zack Booth wat extra snelheid aan de linkerkant te brengen. Mogelijk ook om de amateurs fysiek wat verder uit te putten. Hij kreeg in de tweeënzeventigste minuut zijn eerste schietkans van de wedstrijd, maar stuitte op de Maassluisse doelman. Een grote verrassing begon nu wel in zicht te komen. Zeker toen de snelle Dave van Delft namens de thuisclub oog in oog met Backhaus kwam te staan, waarbij de doelman uiteindelijk de sterkste bleek.

In de negenenzeventigste minuut maakte Robin Maulun met nummer 10 zijn debuut voor Volendam. Na maanden van blessureleed maakte hij zijn langverwachte opwachting. De profs kregen daarna amper kansen. In de vijfentachtigste minuut werden ze wel enigszins gevaarlijk, maar lang niet genoeg om te scoren. Zo’n vier minuten daarna was het nog Lequincio Zeefuik die naast het doel kopte. In de blessuretijd kreeg hij nog een mogelijkheid om te scoren, maar die was eveneens niet succesvol. In een wanhoopspoging probeerde Milan de Haan het nog van afstand en raakte daarbij de lat. Het doelpunt dat daarna in tweede instantie volgde werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na het eindsignaal kwam het thuispubliek feestvierend het veld op. Een ongekende bekerstunt was behaald tegen de club die uitkomt op het hoogste voetbalniveau van Nederland. De spelers van FC Volendam dropen af met het schaamrood op de kaken.