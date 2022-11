Bouke Bouma glibbert maar wint bij Body Results Vestingloop

Op zondag 6 november stond de oude vestingstad Edam weer in het teken van de Vestingloop. De Body Results Vestingloop. Een klassieke wedstrijd, inmiddels toe aan de 67e editie, met het parcours rondom de oude binnenstad van Edam.

Na twee afgelaste edities was de editie van 2022 wederom een bijzondere te noemen. Door bouwwerkzaamheden aan de Baandervesting moest het parcours verlegd worden via de Burgemeester Versteeghsingel en het bruggetje langs het complex van AV Edam en vervolgens richting de iconische kettingbrug weer terug naar de oude route.

Bij de mannen was Bouke Bouma met overmacht de sterkste in 34:14 minuten. Tweede werd Nico Zwarthoed en het brons was voor Joost Zaunbrecher. Petra Lautenschutz-Vink was met 45:39 de snelste bij de dames. Gina van Riesen werd tweede en Margriet Sta van Uitert derde.