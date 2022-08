Voormalige Ajax-middenvelder geniet op het veld van winnend FC Volendam

Carel Eiting: ‘Niet normaal, die sfeer’

Carel Eiting – hij maakte vier jaar geleden in de Champions League als speler van Ajax de ambiance van een volle Johan Cruijff Arena mee – mag dan wat gewend zijn, maar de middenvelder voelde zondagmiddag in het veld hoe het FC Volendam-publiek achter de ploeg ging staan en voor sfeer zorgde in de thuiswedstrijd tegen FC Twente: 1-0. ,,Niet normaal. Tijdens de wedstrijd zat ik ook te denken: je speelt thuis en dat voordeel voelde ik op een gegeven moment écht. Wij hadden een paar goede acties, aanvallend, maar ook hoe we verdedigend ballen afpakten.” Door Eddy Veerman

Carel Eiting probeert koppend Robert Mühren te bereiken. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

In die Ajax-tijd, toen hij nog omringd werd door Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, trainde Carel Eiting soms individueel op de velden van RKAV Volendam, samen met zijn huidige trainer, Wim Jonk. Ze werkten daarvoor immers samen op De Toekomst in de Ajax-opleiding. Het contact bleef naderhand, vandaar dat de stap naar Volendam tot de logische mogelijkheden behoorde toen zijn contract bij Racing Genk en Huddersfield Town afliep. Eiting, die in salaris fors achteruit ging, bleek, nadat de transfer naar de Italiaanse Serie B uitbleef, bereid te investeren. Daarbij is de 24-jarige er de persoon niet naar puur en alleen in zichzelf te investeren. Destijds sprak hij bij Ajax als twintigjarige al met de grote jongens van het eerste, oppeppend en coachend, en die rol neemt hij bij zijn eerste weken in Volendam ook aan. Om anderen, om het team, beter te laten functioneren.

En tijdens de tweede helft tegen FC Twente ontstond de wisselwerking met de eigen toeschouwers. ,,Telkens als je dan net een duel wint en je hoort het publiek, dan wordt het sámen. Vooral als het in die laatste tien minuten nog zwaar wordt. Het was heel zwaar, ook door de warmte. Dat gold voor beide ploegen en wij moeten proberen om met training en goed herstellen steeds fitter te worden. In deze wedstrijd was de wisselwerking met de jongens die invielen heel goed. In de tweede helft gaven we veel energie en zij probeerde die energie te blijven geven aan de ploeg en het spel.”

In het eerste deel kwam daar weinig van terecht. ,,Tuurlijk wilden we met een bepaalde intensiteit hoog druk zetten als Twente ging opbouwen en dat lukte niet goed. Daarbij is het niet zo zwart-wit dat je kunt zeggen: dit is wat wij willen en dat doen we. Je hebt met spelsituaties te maken. Als bijvoorbeeld hun middenvelder Zerrouki uitzakt naar de zijkant, dan betekent dat bij ons iets voor vijf spelers. Dus het is dan niet een kwestie van één ding veranderen. Daarbij probeer je soms ook te loeren en te wachten of een bepaalde bal wordt ingespeeld en dán er meteen bovenop te zitten. Om automatismen te krijgen in dit soort situaties, daarmee zijn we hard aan het werk op de training. Wij moeten de afstanden niet te groot maken tussen elkaar, dan kun je soms op intuïtie met het hele team schakelen en iets in gang zetten. Daar kunnen we nog veel winst halen.”

,,In de eerste helft was er een fase dat we er geen druk op kregen, dan gaat het er in die periode om dat we geen tegengoal krijgen en samen als het ware in de wedstrijd te blijven. Dan komt er vast wel een fase waarin wij weer beter in de wedstrijd komen en dat gebeurde ook. Tuurlijk wisten we dat zij van een Europese wedstrijd kwamen, maar zij hebben genoeg fitte spelers. We wilden graag de toon zetten, dat lukte niet meteen, maar in de tweede helft zeker wel.”

Eiting speelde de laatste tijd bij zijn vorige werkgevers niet veel en elke wedstrijd meer in de benen zorgt voor meer ritme. ,,Ik heb de keuze gemaakt voor Volendam en dan ga je all the way. Niet alleen in wedstrijden, ook op het trainingsveld. Om van daar uit samen iets neer te zetten en steeds beter te worden. Waar het toe leidt, dat weet je niet, maar dit zijn alvast drie fantastische punten.”