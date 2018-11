Dikverdiende overwinning van FC Volendam op MVV

FC Volendam bleef voor de zevende keer op rij ongeslagen onder de nieuwe trainer Hans de Koning. Vrijdag speelde FC Volendam een prima eerste helft tegen MVV. In de 15e minuut kwam de ploeg op 1-0 toen Boy Deul uit een voorzet van Nick Doodeman in het doel kopte.

In de 2e helft kopte Darryl Baly in de 49e minuut de 2-0 in de touwen uit een corner. Twee minuten later was het 3-0 toen Boy Deul, weer uit een voorzet van Nick Doodeman, de bal in het net kopte.