‘Dankbaar naar de mensen hier’

Drie jaar na hartstilstand geeft Walter Hollenkamp startschot Zeevangsloop

De start van de 41e Zeevangsloop was zondagmorgen in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen vanwege de prachtige weersomstandigheden waaronder de lopers zich verzamelden bij ’t Wapen van Middelie, of het feit dat het evenement twee keer geen doorgang kon vinden. Het startschot werd gegeven door Walter Hollenkamp en dat was de man die in 2019 na afloop van de laatste editie in ’t Wapen in elkaar zakte, ter plaatse werd gereanimeerd door de lokale huisarts en vrijwilligers met de AED en ’s avonds vanuit het ziekenhuis een teken van leven kon geven. De inmiddels 74-jarige inwoner van Purmerend vroeg de organisatie zelf zondag de lopers van de 10 kilometer weg te mogen schieten. ,,Dit is wel een heel bijzonder moment. Ik ben heel dankbaar naar de mensen hier.”

Even poseert hij voor de foto en dan draait Walter Hollenkamp zich om, om zich tot de lopers te richten en hen succes te wensen. Altijd stond hij aan die kant, nu heeft de Purmerender een andere rol. Noodgedwongen, omdat het hart op 15 september 2019 protesteerde. 37 keer liep hij de Nijmegen Vierdaagse, de marathons van Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, New York, Boston stonden al op zijn lijst. ,,Ik heb 42 jaar aan hardlopen gedaan en mijn vrouw en ik hebben geen auto, dus naast het openbaar vervoer wandelde ik heel veel. Na die evenementen las ik wel eens dat iemand gereanimeerd was of zelfs overleden, maar ik heb het nooit van dichtbij meegemaakt. En toen was ik me hier binnen in ’t Wapen aan het omkleden en ging onderuit. Daar weet ik niks meer van. Wel dat ik ‘m nog heb gelopen en daar zijn ook foto’s van. Ik voelde in de laatste twee kilometer wel pijn in mijn borst. Dacht: misschien heb ik te hard gelopen. Dan doe je het wat rustiger aan, ik wandelde ook over de finish.” Achteraf bleek zijn kransslagader dichtgeslibd.

Zijn vrouw vergezelde hem vaak, maar zat die keer thuis. ,,Zag ik opeens een politieman voor de deur staan. Wij wonen in een flat en ik dacht ‘hij is vast verkeerd’, maar hij vroeg me toch open te doen. En toen ik de vraag, of mijn man had hardgelopen, met ‘ja’ beantwoordde, vertelde hij dat Walter naar het ziekenhuis werd vervoerd. Bij aankomst in het ziekenhuis werd gezegd dat het slecht met hem ging.”

Hardloopschoenen

,,Ik had de mazzel dat ik een sportief lichaam had, niet dronk en rookte. En ik ben er na wat operaties en therapie gelukkig heel goed uit gekomen. Heb gesproken met lotgenoten en dan deel je heel veel met elkaar.” Of hij naderhand aan zijn arts de vraag stelde of hij ooit zijn hardloopschoenen nog kon aantrekken? ,,Door covid waren er geen loopjes meer georganiseerd, daardoor zakte mijn motivatie. Ik was wel in de sportschool bezig en wandelde veel. Maar ik slik ook veel medicijnen. Op een gegeven moment moet je het een keer afsluiten en het is mooi dat dat nu hier kan. Tussentijds heb ik wel contact gehad met de mensen hier, maar nu heb ik de vrijwilligers en de huisarts weer even op deze plek gezien. Dat is bijzonder. Ik heb geluk gehad. Als het ergens tijdens een trainingsloopje tussen de weilanden was gebeurt, had het langer kunnen duren voordat iemand me had opgemerkt…” Zijn vrouw kijkt toe: ,,Ik ben blij dat je er nog bent, het had ook anders kunnen aflopen.”

Nu kan hij nog vertellen over de marathonavonturen. ,,Ik heb foto’s in albums en de certificaten en medailles bewaard. Hele mooie herinneringen. En ik blijf veel wandelen en fietsen. In het begin was ik wat angstig, om alleen op pad te gaan. Ik moet gewoon wat meer gedoseerd leven.” Hij heeft extra tijd gekregen. ,,Dankzij de mensen hier”, besluit zijn vrouw.

De 41e Zeevangsloop trok 322 deelnemers. De uitslagen, 10 km: 1. Thijs Mossel 34.55, 2. Kasper Koeleman 35.20, 3. Tyas Visser 35.22. 3 km: 1. Thom Butter 11.04, 2. Tijm Wijsman 12.05, 3. Lynn Hoogendijk 12.56, 4. Lars Nouwen 13.19. 21,4 km: 1. Barry van Langen 1.19, 57, 2. Tim Meijer 1.21,05, 3. Dennis Degeling 1.21,37. 15 km: 1. Bouke Bouma 54.44, 2. Marck de Haan 57.36, 3. Vincent van der Kooij 57.44, 4. Jim Schilder 59.28.