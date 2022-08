Ploeg van Wim Jonk klopt Europese deelnemer FC Twente: 1-0

Eerste driepunter FC Volendam

Twintig minuten voor tijd zette de Hekside ‘Forza Volendam’ in en alle zo goed als uitverkochte tribunes deden mee. Kippenvel sloeg over op de thuisploeg, zoals die zelf met een dapper en machtig offensief de vonk over deed slaan op het publiek. Door het uitstekende keeperswerk van Filip Stankovic was FC Volendam meerdere malen goed weg gekomen, waarna in het tweede helft zelf ook meerdere scoringskansen kreeg. Eén daarvan, tien minuten voor het einde, werd verzilverd en die bleek goud waard: 1-0. Door Eddy Veerman

Bilal Ould-Chikh in duel met voormalig FC Volendam-speler Gijs Smal. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

FC Twente speelde doordeweeks de Europese return tegen het Italiaanse Fiorentina, knokte zich leeg maar werd met de 0-0 in eigen stadion uitgeschakeld. Voor Volendam was het na die beproeving voor de ploeg van trainer Ron Jans zaak om de eerste fase goed door te komen. Want daarin zouden de bezoekers ongetwijfeld het verschil proberen te maken.

Jans liet Vaclav Cerny en Michel Vlap op de bank beginnen. FC Volendam speelde zonder de geblesseerde Franco Antonucci. De basiself van trainer Wim Jonk begonnen onrustig. Zowel aan als zonder bal werden net als twee weken eerder naïeve dingen gedaan, terwijl Twente nauwelijks tijd gunde en er kort op zat. Dat leidde direct tot twee kansen, met eentje voor Ricky van Wolfswinkel. Filip Stankovic lag uitstekend in de weg. In de achtste minuut kreeg Volendam ook geen druk op de bal, werd gemakkelijk uitgespeeld, de bal werd teruggelegd op Christos Tzolis, die naast schoot.

Twente voetbalde met haar positiespel eenvoudig onder de Volendamse druk vandaan. Op het kwartier kwam de thuisploeg voor het eerst wat hoger op de Enschedese helft, door een versnelling van Daryl van Mieghem. Robin Pröpper torpedeerde de aanvaller en bij de vrije trap ging Derry John Murkin op avontuur, waarna Lars Unnerstal na de hoek moest op zijn schot. Even later kwam Henk Veerman op links aan de zijkant uit, passeerde Pröpper, gaf voor en bij de tweede paal kreeg Robert Mühren zijn voet er tegenaan, maar net als twee weken geleden hield de lat de spits van scoren af.

Enkele minuten later juichte het stadion alsnog voor de 1-0 (Henk Veerman bediende de meegekomen Brian Plat), maar de vlag omhoog deed het geluid verstommen. Murkin kwam naderhand nog een keer gevaarlijk door op links, kon zelf schieten maar wilde Veerman bedienen, waarbij de bal werd geblokt.

Op het half uur combineerde FC Twente fraai door de Volendamse defensie en had Volendam mazzel dat Joshua Brenet niet met scherp schoot. In de 35e minuut dreigde de 0-1 andermaal, maar Henk Veerman haalde de bal bij een corner voor de doellijn weg. Op slag van rust lag het open voor Daan Rots, om uit te halen: Stankovic lag in de weg.

In de rust hield Ron Jans Pröpper in de kleedkamer, terwijl Michel Vlap binnen de lijnen kwam. Bij Volendam bleef Achraf Douiri, die zijn eerste speelminuten had gemaakt na zijn blessure in de voorbereiding, in de kleedkamer achter. Dean James viel in als linksachter, Murkin schoof een linie op, terwijl Benaissa Benamar centraal achterin kwam en Brian Plat naar de rechterkant verhuisde.

Net als twee weken eerder ging Henk Veerman op het uur naar de kant. Vlak daarna was er dreiging voor het Twente-doel, waarbij de kopbal van Murkin aan Unnerstal voorbij ging, maar die kreeg hulp in de doelmond. Halverwege de tweede helft wilde een deel van Volendam hoog druk zetten, maar niet iedereen deed op tijd mee, waarna Twente in een paar seconden weg was, Vlap werd weggestoken en Volendam opnieuw de reddende Stankovic dankbaar moest zijn.

Minuten later was daar dé Volendamse kans op de openingsgoal. Mühren stak invaller Walid Ould-Chikh weg. De middenvelder speelde zich vrij voor Unnerstal en Ould-Chikh kon de hoek uitzoeken, maar raakte de voet van de doelman. Wéér een paar minuten later kreeg Mühren zijn open kans, geboden door Carel Eiting, op 1-0. En wederom kan de keeper – in dit geval Unnerstal – als winnaar uit de strijd. De spits moest daarna met kramp naar de kant.

Volendam liet Twente niet meer onder de druk vandaan komen en probeerde met veel energie alsnog de overwinning te forceren. Die kwam er tien minuten voor tijd. Van Mieghem demarreerde aan de rechterkant en vond de voor Mühren ingevallen Lecquincio Zeefuik. Met behulp van de uitgerekend dit keer ongelukkige Unnerstal – via zijn been verdween de bal in eigen doel – werd de zeventienjarige matchwinnaar.