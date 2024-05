FC besluit seizoen met verlies in gezapig potje

In iets dat leek op een oefenpotje heeft FC Volendam met 1-2 verloren van Go Ahead Eagles. Was het in de eerste helft nog enigszins een wedstrijd, in het tweede deel was de vastbeslotenheid er bijna volledig uit. Beide ploegen misten toen kans op kans en leken met hun hoofd al met andere zaken bezig. Het leek uit te draaien op een gelijkspel, maar uiteindelijk waren het toch de Deventenaren die er met de drie punten vandoor gingen. Daarmee eindigde het seizoen voor Volendam toepasselijk: in mineur. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

In een wat slordige openingsfase was het Philippe Rommens die namens Go Ahead Eagles de score opende. Dit gebeurde in de 16e minuut. Volendam - waar trainer Regilio Simons weer coachte - speelde als degradant toch met de wil om er iets van te maken. Dat resulteerde na de eerste treffer in enkele kansen. Zoals beloofd, verdedigde Kayne van Oevelen bij de thuisclub het doel. Hij maakte daarmee zijn debuut in het eerste elftal.

In de 30ste minuut leek Volendam de score te gaan openen. Dit gebeurde na een voorzet van Achraf Douiri op Robert Mühren, die inkopte. Maar het arbitrale trio was resoluut: er was sprake van buitenspel. De thuisclub bleef daarna zijn mogelijkheden krijgen, maar verzuimde daarin succesvol te zijn. Dat veranderde in de blessuretijd voor rust. Luke Le Roux scoorde toen zijn eerste goal, hij schoot mooi binnen. Beide teams gingen daardoor met een gelijke stand de rust in.

Go Ahead Eagles kreeg na de pauze gelijk een grote kans, maar doelman Van Oevelen redde goed. Ondanks dat er nog enigszins wat gebeurde, begon de wedstrijd steeds meer de sfeer van een oefenpotje te krijgen. De scherpte ontbrak, aanzienlijke mogelijkheden werden niet benut, passes kwamen minder vaak aan.

Met nog een kwartier te spelen leek het erop alsof beide teams een gelijkspel wel best vonden. De spanning die er het hele seizoen was geweest, bleek verdwenen. In de 86ste minuut kregen de Deventenaren nog de meest noemenswaardige kans. Ze liepen op het Volendamse doel af, maar waren wederom niet zuiver genoeg in de afronding. Het was uiteindelijk toch Go Ahead dat aan het langste eind trok, het leek symbolisch voor het voorbije seizoen. Enric Llansana tekende de winnende treffer aan.