FC Volendam geeft voorsprong uit handen en speelt gelijk

FC Volendam stond lange tijd op voorsprong bij Heracles, maar gaf die toch uit handen: 1-1 werd het zaterdagavond. In de eerste helft speelde het beduidend beter dan vorige week tegen Almere City. Het domineerde het duel dan ook, maar toonde in het tweede deel een ander gezicht. Toen speelde het weifelend en ging er meer mis in het spel. Beide teams speelden behoudend, verre van wervelend, waardoor deze uitslag misschien wel het meest passend was. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Trainer Simons startte weer zonder aanvoerder Xavier Mbuyamba. Lequincio Zeefuik begon in de punt van de aanval, ten koste van Robert Mühren. De Zuid-Afrikaanse middenvelder Luke Le Roux beleefde zijn basisdebuut tegen Heracles. Het uitvak van het Almelose stadion was goedgevuld. Een flink aantal aanwezige Volendam-supporters dus om de club te steunen.

In de derde minuut was het de thuisclub die voor het eerst kansrijk werd. Na onnodig balverlies, kon Heracles openen via de linkerkant. Het inschieten na de daaropvolgende voorzet was niet zuiver genoeg, waardoor Volendam-doelman Mio Backhaus kon redden. Het tweede schot op doel van de wedstrijd was eveneens van Heracles, dat duidelijk maakte dat de defensie van de gasten niet waterdicht was in de openingsfase.

Tegen de verhouding in was het toch Zeefuik die in de zevende minuut een aanzienlijke kans kreeg door van afstand te schieten. Bilal Ould-Chikh nam de hoekschop die daarop volgde. Hij mikte perfect op het hoofd van Zeefuik, die feilloos in de rechterbovenhoek kopte. Zo stond het zomaar 0-1 in het voordeel van Volendam.

Het leek alsof de tactiek van trainer Simons wat was veranderd ten opzichte van de wedstrijd van vorige week. Zijn ploeg probeerde in Almelo nauwelijks op te bouwen van achteruit en zocht vaak met hoge ballen de diepgaande Zeefuik. Bij aanvallen van Volendam stond het team van Erwin van der Looij net als de gasten compact, met vijf man achterin. Toch had het niet meer de luxe om te kunnen inzakken na de openingstreffer van de tegenstander. Die leek dat wel meer te doen en te kiezen voor afwachten op fouten van Heracles.

Rond de 20ste minuut was het Volendam dat de bal rustig in zijn bezit hield, zonder daarbij al te veel risico te nemen. In deze fase was de club het dominantst, dat leidde ook tot twee kansen van Ould Chikh. Al dan niet gesteund door de vroege treffer, kwamen de gasten aanzienlijk beter voor de dag dan tijdens de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Almere City. In het eerste halfuur leek het elftal uit Twente in dezelfde staat de verkeren als Volendam vorige week. Ongeveer vijf minuten daarna begon de uitclub toch wat minder goed te spelen, waardoor de ploeg van Van der Looij weer wat meer grip kreeg op het duel. Dat leidde tot een behoorlijke kans in de 38ste minuut. Vlak voor rust kreeg het nog een schietkans van de rand van het zestienmetergebied. Omdat Backhaus daar goed op reageerde werd de ruststand 0-1.

In de eerste vijf minuten na de pauze kabbelde het spel wat. Beide teams speelden de bal met een te traag tempo rond om wat te kunnen creëren. In de 54ste minuut kreeg Volendam wel een aardige mogelijkheid, die ontstond vanuit een vrije trap. Daarna brak er een fase aan waarin Heracles probeerde gevaarlijk te worden, maar was daar te weinig overtuigend in. Na de beginfase gaf Volendam tot op dat moment weinig weg in deze wedstrijd. Dat veranderde toen invaller Jizz Hornkamp vrijwel uit het niks de gelijkmaker kon aantekenen. Een domper voor Volendam, dat zijn voorsprong onnodig weggaf.

Daarna begon het weer uit zijn schulp te kruipen en meer aan te vallen. Het Almelose publiek ontwaakte: het duel kon weer in zijn volle hevigheid losbarsten. Tegen de 70ste minuut gunde Volendam twee grote mogelijkheden aan de thuisclub, waar die niet van wist te profiteren. De rollen waren op dat moment even omgedraaid. In de periode die daarop volgde probeerden de gasten weer wat, mee twee uitgedeelde speldenprikken als gevolg. De vraag was hoeveel risico beide behoudend spelende ploegen wilden nemen om tot een overwinning te komen.

In de 82ste minuut snelde de ingebrachte Zach Booth vanaf de zijkant op doelman Michael Brouwer af, maar schoot over het doel. Het bleef wel oppassen geblazen, want vier minuten daarna kreeg Heracles een aanzienlijke mogelijkheid om te scoren. Volendam moest oppassen om niet alsnog tegen een nederlaag aan te lopen. In blessuretijd werd de uitclub alsnog gevaarlijk en had het gelegenheid om te scoren, weer via Booth. Toch bleef het bij 1-1.