FC Volendam hekkensluiter na vernederende avond

Het werd een vernederende zondagavond voor FC Volendam. Tegen SC Heerenveen creëerde het wederom bijzonder weinig, waarbij ook de verdediging weinig succesvol was. Het was aan het gebrek aan effectiviteit van de tegenstander te wijten dat het bij 0-4 bleef. Daarmee is Volendam hekkensluiter van de Eredivisie geworden, met drie punten afstand van de nummer 17 Vitesse. Inmiddels lijkt er een ware Houdini-act nodig om degradatie af te wenden. Door: Laurens Tol

Foto: FC Volendam/Fred Rotgans

Een sfeeractie van de Volendam-supporters voorafgaand aan het duel onderstreepte de grote belangen die op het spel stonden tegen Heerenveen. Een overwinning was nu meer dan ooit nodig. De thuisclub moest het noodgedwongen doen zonder de doelpuntenmaker van vorige week Bilal Ould-Chikh. Zach Booth en Robert Mühren vormden nu samen de aanval.

Het team van trainer Regilio Simons begon fel aan het duel. Na de eerste minuten was het Heerenveen dat vaker de bal in zijn bezit kreeg. De middenmoter zal uit zijn geweest op eerherstel na de verloren thuiswedstrijd tegen Volendam van afgelopen najaar. ‘Het Nieuwe Oranje’ zakte in deze fase in en speelde met elf man achter de bal. In de 12e minuut leidde dit offensief tot het eerste gevaar: Heerenveen kreeg een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Die werd mooi ingeschoten, maar prachtig gekeerd door doelman Mio Backhaus. Het tweede gevaar ontstond pal daarna. In de 13e minuut werd Pelle van Amersfoort goed weggestoken, waardoor hij oog in oog kwam te staan met diezelfde Backhaus. De doelman kwam nog uit, maar de Heerenveen-aanvaller schoot de bal in het doel, buiten bereik van hem. 0-1 was de stand.

Volendam deed daarna gelijk wat terug: Mühren schoot de bal net over het doel. De Friezen bleven vervolgens de bal in bezit houden. Het doel leek daarbij om de Volendam-defensie te verrassen door dieptepasses te versturen, die regelmatig werden gegeven. De openingstreffer ontstond daar eveneens uit. De thuisclub creëerde weinig kansen in de eerste twintig minuten. Behalve dan een corner in de 20e minuut, die door Damon Mirani werd over gekopt. Meteen daarop was het Heerenveen dat weer gevaarlijk dicht bij de 0-2 was, maar Backhaus redde nu uitstekend. De tegenstander werd in de minuut daarna wederom kansrijk, de Volendam-verdediging lag open. ‘Voetballen, voetballen, voetballen’, riep de aanhang daarop weinig bemoedigend.

In het aanvalsspel van de FC lukte weinig, bij Heerenveen daarentegen waren bijna alle initiatieven gevaarlijk. Hoopvol was wel dat de Friezen zich niet ingroeven en daarbij ruimte lieten voor hun tegenstander, maar dan moest daar wel beter mee omgesprongen worden. In de 30e minuut was het Heerenveen dat weer een grote mogelijkheid om zeep hielp. Een soortgelijk scenario als dat van vorige week tegen Vitesse leek zich te ontvouwen, behalve dan dat Volendam nu op achterstand stond.

In de 34e minuut ontstond er ineens een hoopvolle actie van de FC. Via een hoge bal belandde de bal bij Mühren die mooi inschoot, maar doelman Mickey van der Hart kon de bal tot een corner verwerken. Twee minuten daarna kwam de volgende mogelijkheid, die in de handen van diezelfde keeper werd gekopt. Het waren momenten waar Volendam wat hoop uit kon putten.

Volendam begon in de fase die daarop volgde wat beter te combineren, passen kwamen vaker aan. Grote kansen kwamen daar tot de 40ste minuut nog niet uit voort. Mühren liet zich zien als een sterk aanspeelpunt voorin, Robin Maulun was een belangrijke speler op het middenveld. De thuisclub kwam in het tweede deel van de eerste helft al met al wat beter voor de dag. Beide teams gingen de rust in met de 0-1 achterstand die al op het bord stond.

Binnen twee minuten na de pauze was het weer raak voor Heerenveen. Het was Pawel Bochniewicz die inkopte uit een corner. Dit liet het stadion onderdompelen in rouw, maar na ingrijpen van de VAR bleek er buitenspel geconstateerd te zijn. Wonder boven wonder leefde Volendam nog. Misschien kon de club dit zien als een waarschuwing om dit soort situaties verder te voorkomen.

De thuisclub had daarna enige tijd de bal, waar het nog geen kansen uit creëerde. Volendam begon steeds meer naar voren te spelen, maar moest daarbij beducht zijn op tegenaanvallen van de tegenstander. In de 66ste minuut creëerde Heerenveen een ander soort aanval. Er werden meerdere pogingen ondernomen, maar uiteindelijk kreeg Simon Olsson alle gelegenheid om in te schieten. Via Backhaus werd het 0-2. De vraag was of Volendam dit nog te boven kon komen. Tot overmaat van ramp kon Van Amersfoort daarna vrij doorlopen het doel van de tegenstander. Hij stiftte de bal over Backhaus heen: 0-3 stond op het bord.

In de periode die volgde leek Volendam dusdanig van de leg te zijn, dat Heerenveen nog meer mogelijkheden kreeg om te scoren. Het begon een vernederende avond te worden voor de thuisclub en zijn supporters. Voor de tegenstander was het daarna een trainingspotje, die kon frivool aanvallen. Trainer Simons gaf daarna wat andere spelers de kans. Het leidde tot weinig meer voor Volendam. Espen van Lee pakte namens Heerenveen nog wel een rode kaart. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-4, waar een uiterst melancholisch mineurakkoord bijpassend was.