FC Volendam legt het na rust af tegen gedoodverfde kampioen

Het verschil in kwaliteit was uiteindelijk overweldigend. In de eerste helft kon FC Volendam nog meekomen met PSV, met bluf en bravoure. Het werd daarvoor beloond met een 1-1 stand bij rust. Na rust was het beeld totaal anders. De Eindhovenaren kwamen toen op stoom en liepen gemakkelijk uit naar 1-5. Ondanks deze afgetekende cijfers, mag het hoopvol heten dat de thuisclub zich in de beginfase veel strijdbaarder toonde dan tijdens de afgelopen wedstrijden. Met die instelling zijn er mogelijk nog wat punten te halen in de duels die nog resten. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Het was onverwachts te noemen, maar FC Volendam begon tegen PSV met hoog drukzetten. De Eindhovenaren leken erdoor overdonderd, want na twee minuten kon Darius Johnson de openingstreffer aantekenen. Dit gebeurde na een mooie hoge bal van Oscar Buur. Het stadion barstte uit in gejuich en dat was al even geleden wanneer dat voor het laatst gebeurde. De gedoodverfde kampioen had al vroeg iets recht te zetten. Het had waarschijnlijk gehoopt op een makkelijke middag, met de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund die komende week op het programma staat.

PSV begon daarna aan te dringen. Toch bleef Volendam ook regelmatig voor het doel van de tegenstander verschijnen, de durf was nog lang niet verdwenen. Zonder zich heel erg te hoeven inspannen, lag nog binnen het eerste kwartier de gelijkmaker van Ismael Saibari in het net. Een tegenvaller voor de FC, dat gehoopt zal hebben op het langer vasthouden van zijn voorsprong.

In het spel van PSV zit besloten dat het vrij veel ruimte weggeeft in de omschakeling. Het lukte Volendam nog niet om ervan te profiteren, maar de mogelijkheden lagen er wel degelijk. Zo ook toen Bilal Ould-Chikh ineens werd weggestoken. Verdediger Jordan Teze moest geel pakken op hem af te stoppen. De volgende grote kans was van John Flint. Het leek zonneklaar rond de 20ste minuut: de Eindhovenaren konden dit klusje vandaag niet op halve kracht klaren. Peter Bosz bemoeide zich er uitbundig mee langs de zijlijn, deze wedstrijd verliep niet volgens plan.

Het liep niet bij PSV, waardoor Sergino Dest het in de 40ste minuut maar zelf probeerde. Ook zonder succes. Daaruit bleek wel duidelijk dat veel spelers van de koploper uit het niks een goal kunnen maken. Even later moest Benaissa Benamar een professionele overtreding maken om Hirving Lozano van het scoren te weerhouden. Volendam was op dat moment duidelijk toe aan de rust. In blessuretijd werd de tegenstander nog gevaarlijk, maar beide teams gingen de kleedkamer in met een gelijke stand.

Vlak na de pauze gaf PSV meteen een signaal af dat het menens was: na een slordige minuut kreeg het zijn eerste kans. In de 52ste minuut volgde daarop een corner, die uiteindelijk belandde bij Jerdy Schouten. Die kon na een rommelige situatie de 1-2 aantekenen. Volendam moest zijn spelopvatting wijzigen om weer kans te maken op een resultaat.

Kort daarna kreeg het een aardige mogelijkheid door een voorzet van George Cox, die bijna op het hoofd van de ingevallen Vivaldo Semedo belandde. De ergste drive was na de goal wat weg bij PSV, maar het bleef wel aanvallen. Volendam moest hopen op het ontbreken van scherpte bij zijn tegenstander. Daar kon het in de minuten daarna op vertrouwen. Tegen de 60ste minuut bleef dezelfde stand met meer geluk dan wijsheid op het bord. Het bravoure van de thuisclub was wat weggeëbd, al dan niet door de dadendrang van zijn tegenstander. Volendam werd teruggedrukt in het defensief.

In de fase die volgde bleef het een kat-en-muisspel. Het was aan de ineffectiviteit van de koploper te danken dat de ploeg van Regilio Simons nog in de wedstrijd zat. Overweldigend was het verschil aan klasse tussen beide teams. De hoop leek voorgoed vervlogen, toen Jordan Teze de 1-3 mocht inkoppen. Op de bank van PSV werd toen niet eens meer gejuicht, het kreeg alsnog zijn gemakkelijke middag.

Simons legde zich nog niet neer bij een vaststaand verlies: hij bracht nog wat aanvallende krachten voor het laatste kwartier. Dat bleek kort daarna ijdele hoop: invaller Ricardo Pepi schoot mooi binnen. Het leek prijsschieten in het Kras Stadion. Zach Booth kreeg vervolgens nog wel een aardige kans na een mooi schot, maar de PSV-doelman redde knap. Uiteindelijk liep de tegenstander uit naar 1-5. Een groot deel van het immer trouwe thuispubliek had het toen al lang gezien en ging huiswaarts. Het bleef bij 1-5.