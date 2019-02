FC Volendam pakt drie belangrijke punten van Helmond Sport

FC Volendam deed vrijdag goed zaken tegen Helmond Sport. De ploeg van Hans de Koning startte goed en kreeg twee goede kansen. Mohamed Betti schoot voorlangs. In de 11e minuut opende Kevin Visser de score. Hij schoot fraai binnen uit de voorzet van Nick Doodeman. Helmond Sport kwam er in de eerste helft niet aan te pas.

Volendam vergat echter te scoren. Het spel was niet goed te noemen, zodat er voor het publiek weinig te genieten viel. In de tweede helft speelde Volendam fanatieker en kreeg het nog enkele goede kansen. Anthony Berenstein, Kevin Visser en invaller Rodney Antwi hadden het vizier niet op scherp staan. Het bleef 1-0 en door deze zege is FC Volendam weer ‘n plek gestegen op de ranglijst en is er aansluiting voor een plek in de nacompetitie.