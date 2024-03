FC Volendam pakt punt in Zwolle

FC Volendam heeft weer eens een punt gepakt. Bij PEC Zwolle speelde het zondagmiddag 1-1. Gezien het spelbeeld leek dit het hoogst haalbare voor de gasten, want PEC kreeg veel scoringskansen, waar het te weinig mee deed. Nadat de FC op achterstand kwam, streed het wel door en maakte de gelijkmaker. Zijn tegenstander zakte daarna wat weg, waardoor die net als Volendam niet meer tot scoren kwam. Na een aantal afgetekende nederlagen is dit weer eens een resultaat, maar veel schiet het niet op met één punt. Door: Laurens Tol

Foto: FC Volendam/Fred Rotgans

Robert Mühren ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege het overlijden van zijn goede vriend Ramon Visser op jonge leeftijd. De aanval werd op deze winderige middag gevormd door Vivaldo Semedo en Bilal Ould-Chikh. Trainer Regilio Simons moest het nog steeds doen zonder een aardig aantal potentiële basisspelers, zoals George Cox, Luke Le Roux en Calvin Twigt.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor PEC Zwolle. Silvester van der Water kreeg in de 2e minuut ruimte om te schieten: zijn inzet belandde op de buitenkant van de linkerdoelpaal. Zo had Volendam al vroeg op achterstand kunnen staan, waar het de laatste tijd juist vaak op voorsprong komt. De thuisclub bleef daarna in balbezit, Volendam wachtte af. Zwolle schreef ook de tweede kans van de wedstrijd op zijn naam, die ontstond uit een corner. De gasten verdedigden daarbij niet sterk en gaven te veel ruimte weg. Als het wedstrijdbeeld zo bleef, dan was het wachten op een tegendoelpunt voor Volendam.

Daarna kreeg PEC in de 15e minuut een volgende mogelijkheid, die Mio Backhaus kon wegslaan, waarna Brian Plat de bal wegmaaide. De defensie van de FC oogde andermaal kwetsbaar. Ook in balbezit kon de uitclub de bal amper een paar keer achter elkaar naar elkaar toespelen. Na de 20ste minuut veranderde dit en begon het er aanvallend soms wel iets beter uit te zien. Ould-Chikh probeerde het toen van afstand. Kort daarop gaf diezelfde speler een goede voorzet op Semedo, die de bal net niet wist te raken: de eerste serieuze kans voor Volendam.

Gezien het waarschijnlijk broze zelfvertrouwen van Simons’ ploeg, was het een opsteker dat het na een halfuur nog 0-0 stond. Zwolle had al een tijdje geen mogelijkheden meer gecreëerd, maar dat veranderde tegen de 35ste minuut, toen het een kopkans kreeg. In die 35ste minuut gaf zowel het thuis- als uitpubliek een staande ovatie voor de overleden Volendammer Ramon Visser. De Zwolle-supporters zongen daarbij: ‘You’ll Never Walk Alone’. Het was een hartverwarmend gebaar.

Op het veld ging het spel door. Daar leek de thuisclub in de 39ste minuut te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Op slag van rust wist PEC wederom een aardige kans niet te benutten. Een minuut daarna verscheen Volendam weer eens voor het doel van de tegenstander, maar werd daarbij niet gevaarlijk. De ruststand was 0-0.

In de tweede helft had Volendam de wind van matige sterkte mee. Wellicht dat die omstandigheden zijn spel ten goede konden komen, of dat van de tegenstander bemoeilijken. Op dat laatste leek het in de eerste vijf minuten na rust niet, maar dat was te danken aan een fout van Backhaus, die hem later weer corrigeerde met een knappe redding in de linkerhoek. In de 51ste minuut kreeg Volendam vervolgens een grote kans om op voorsprong te komen. Na een actie van Ould-Chikh en Payne, kwam de bal bij Semedo en daarna bij Zach Booth, die net niet wist te scoren. Zo lagen er voor Volendam wel degelijk mogelijkheden.

In de 55ste minuut kreeg PEC een vrije trap op een kansrijke positie. Davy van den Berg was het die schoot en daarbij prachtig de kruising raakte. Het stond 1-0 voor de thuisclub. Daarop werd in de 59ste minuut een bal van de lijn gehaald, waardoor Zwolle net niet kon scoren. Het was in deze fase billen knijpen voor iedereen die Volendam een warm hart toedroeg, Zwolle leek snel te willen uitlopen in de score. Dat leek wederom te gaan gebeuren in de 63ste en 64ste minuut, toen het grote mogelijkheden creëerde. Die eerste was zelfs een afgekeurd doelpunt. Het was aan Zwolle’s onzorgvuldigheid te danken dat Volendam nog in de wedstrijd zat.

De gasten gingen daarna over op het 4-3-3-systeem, in de hoop om aanvallend meer stootkracht te krijgen. In de 70ste minuut ontstond er een grote Volendamse kans uit een corner. In de daaropvolgende tweede hoekschop was het aanvoerder Damon Mirani die wist in te tikken: 1-1. Zo deed de FC iets terug, had het zicht op een gelijkspel en kon het hopen op nog meer. Zwolle was daarna ietwat de kluts kwijt, waardoor Volendam meer het initiatief kreeg.

In de 83ste minuut werden de gasten wederom gevaarlijk uit een corner van Ould-Chikh, maar daar wist net geen speler tegenaan te lopen. Simons bracht daarna de lange spits Quincy Hoeve om te proberen iets te forceren. In de 88ste minuut kreeg Booth nog een aardige mogelijkheid om te scoren, maar miste net het doel. Invaller Soufouane Karim liet zien over een goede techniek te beschikken. Hij speelde zijn tegenstander door de benen, schoot, maar over het doel.

In blessuretijd leek Volendam alsnog aan het kortste eind te gaan trekken. PEC scoorde, maar de scheidsrechter gebaarde al snel: buitenspel. Het bleef 1-1, waardoor het thuispubliek zijn ploeg op een fluitconcert trakteerde.