FC Volendam sleept punt uit het vuur

Slechts in de openingsminuten maakte FC Volendam aanspraak op een overwinning tegen Vitesse. In zo’n beetje zijn enige kans van de wedstrijd maakte het de openingstreffer. Daarna maakten de Arnhemmers gelijk en kregen daarna nog talloze grote mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar verzuimden dat te doen. Meerdere malen kropen de gasten door het oog van de naald, waardoor het behaalde punt kan worden beschouwd als een gewonnen punt in de strijd tegen degradatie. Door: Laurens Tol

Een finale, zo werd het duel tegen Vitesse vooraf bestempeld. De sfeer die daarbij hoort, was bij benadering van het GelreDome al waar te nemen. Doeken met daarop: ‘Tot het laatste fluitsignaal uit volle borst voor geel en zwart. En: ‘Het is nog niet gedaan’, zagen de FC Volendam-supporters voor betreding van het parkeerterrein. De Arnhemmers hadden de hoop nog niet opgegeven, zoveel was te merken. Media-aandacht was er ook te over voor deze onvervalste degradatie-kraker.

Volendammer Robert Mühren kon worden ingezet als zijn trainer verwachtte veel in het strafschopgebied van zijn tegenstander te voetballen. Het was daar waar trainer Regilio Simons vanuit ging, want hij startte met deze ervaren aanvaller. Een meer aanvallende speelstrategie kon daarmee worden verwacht van zijn FC Volendam.

De uitclub startte met vijf man achterin, twee op het middenveld en drie in de aanval. Binnen drie minuten kreeg Bilal Ould-Chikh alle gelegenheid om vooruit te lopen met de bal aan zijn voet. Zach Booth liep mee, maar Ould-Chikh zag volop ruimte, kapte en kon vrij binnenschieten in de rechterhoek: 0-1 voor FC Volendam. Het thuispubliek begon al met morren en scandeerde: ‘Voetballen, voetballen, voetballen’. Vitesse moest hier iets tegenover stellen, daar had het nog alle tijd voor.

Dat gebeurde ook. In de zesde minuut mocht Mica Pinta uithalen van buiten de zestienmeter. Hij schoot mooi binnen van afstand: 1-1. Een waar voetbalgevecht leek dit te worden tussen Volendam en Vitesse. Zoals al vaker, zag doelman Mio Backhaus er niet goed uit bij een afstandsschot.

Het baltempo lag relatief hoog, waardoor er het nodige misging in het spel van beide teams. Vitesse ging na zijn gelijkmaker door met een offensief richting het Volendamse doel. Na ongeveer een kwartier gespeeld te hebben, temporiseerde de wedstrijd wat. Het moordende tempo van het begin bleek toch niet vast te houden. In de 18e minuut kreeg Vitesse een behoorlijke scoringskans. Daarna volgde nog een grote mogelijkheid, die op de kruising belandde. Volendam moest oppassen om niet tegen een achterstand aan te lopen. De gasten deden er veel aan om het spel te vertragen, door langer te wachten tijdens dode spelmomenten.

De Volendamse defensie oogde in de eerste vijfentwintig minuten niet bepaald als een rotsvast bolwerk. Die van Vitesse overigens ook niet als die enigszins op de proef werd gesteld. In de 30e minuut kregen de Arnhemmers wederom een enorme kans. Backhaus tikte een prachtig schot van Carlens Arcus weer op de kruising. Het was met het nodige fortuin dat Volendam nog niet op een ruime achterstand stond. De gasten hadden eigenlijk nog maar één echte kans gehad, waar gelijk het openingsdoelpunt uitviel.

In de 36e minuut kregen de Arnhemmers weer een aanzienlijke mogelijkheid, die naast het doel werd gekopt. Daarna begon scheidsrechter Danny Makkelie met aangeven dat Volendam moest stoppen met tijdrekken. Verdedigend moest het echt beter, want de Vitesse-spelers drongen iedere keer met gemak door de defensie en verschenen voor het vijandelijke doel. De ruststand was 1-1. Daar mocht Volendam op dat moment zijn handen mee dichtknijpen.

In de rust werd George Cox geslachtofferd om de dreiging van de gevaarlijke Anis Hadj-Moussa beter het hoofd te bieden. Hij werd vervangen door Benaissa Benamar, die niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. In de 53e minuut kreeg Vitesse de eerste aardige kans van de tweede helft, maar Backhaus wist daarop goed te reageren. Twee minuten daarna waren het de Arnhemmers die wederom gevaarlijk werden, maar schoten ditmaal over het Volendamse doel. Na het vallen van de 1-1 hadden de gasten nooit meer serieus aanspraak gemaakt op een voorsprong.

Wellicht dat het inbrengen van Bram van Driel en Vivaldo Semedo wat teweeg kon brengen. Mühren en Robin Maulun maakten plaats voor hen. Het thuispubliek begon er nog maar eens achter te staan, meer dan een uur speeltijd was er op dat moment verstreken. In de 64ste minuut deelde Milan de Haan een speldenprik uit namens Volendam. Vitesse schoot vervolgens naast. De Arnhemmers probeerden met man en macht om de Volendamse muur te slechten, maar waren daar nog te onrustig in. De gasten brachten er op hun beurt weinig van terecht met hun tegenaanvallen.

In de 72ste minuut kroop Volendam door het oog van de naald. Een geplaatste inzet van Vitesse belandde net naast de paal. Voor iedereen die Volendam een warm hart toedraagt, was het een verre van ontspannen wedstrijd om te volgen. Het laatste kwartier van deze kraker was begonnen. Een gelijkspel leek gezien het spelbeeld het hoogst haalbare voor de gasten uit Volendam. Na tachtig minuten kregen de Arnhemmers wederom een dot van een kans. Het was bijna een wonder dat zij nog niet op voorsprong stonden. Kort daarna werd wel Semedo weggestuurd met een steekbal, maar die wist niet echt gevaarlijk te worden door ingrijpen van Vitesse-doelman Eloy Room.

In de 89ste minuut kreeg Oscar Buur nog een grote kans. Die ontstond na een mooie actie van Ould-Chikh. Room kon Buurs schot nog net uit de kruising redden. Zo had Volendam op de valreep nog een overwinning uit het vuur kunnen slepen. Toch bleef het bij 1-1.