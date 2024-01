FC Volendam verliest andermaal thuisduel

In een saai duel heeft FC Volendam wederom een thuiswedstrijd verloren. Tegen Fortuna Sittard kwam het zondag niet verder dan een 0-1 nederlaag. De meeste zorgen baarde het vertoonde spel, dat inspiratieloos oogde. Er werd nauwelijks een kans gecreëerd, waardoor het publiek de grootste verliezer was. Met de stand op de ranglijst in ogenschouw genomen en de moeilijke duels voor de boeg, luidt de vraag of de huidige spelopvatting de juiste is voor het resterende deel van de competitie. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

De weersomstandigheden waren uitstekend om er een mooi voetbalgevecht van te maken. Beide teams begonnen in de eerste minuten dan ook fel en vastberaden, al kwamen daar nog geen mogelijkheden uit voort. Het devies leek te zijn om in ieder geval zo min mogelijk risico op een tegengoal te nemen. In de eerste twintig minuten lukte het Volendam en Fortuna nauwelijks om elkaars defensieve stellingen uit te testen, de wedstrijd speelde zich hoofdzakelijk rond de middenlijn af.

Een schaakspel, zo kon FC Volendam-Fortuna Sittard het grootste deel van de eerste helft worden genoemd. Een van de weinige spelers die dit kon doorbreken was Bilal Ould-Chikh, die met een individuele actie soms nog voor wat dreiging en gejuich van de tribune zorgde. De thuisploeg probeerde wel af en toe om - met gesloten verdediging - de lange bal te spelen op Lequincio Zeefuik, het beproefde recept van de laatste duels. Dat leidde veelal tot niks. Het publiek werd bepaald niet verwend in de eerste helft.

Voor het tweede bedrijf was het hopen op meer vuurwerk, met name Volendam zou weinig hebben aan een gelijkspel. Dat vuurwerk kwam snel, maar dan aan de kant van Fortuna. Inigo Cordoba schoot de 0-1 binnen. De VAR moest er vanwege mogelijk buitenspel wel nog uitvoerig naar kijken, dat duurde en duurde maar. Toch bleef de openingstreffer staan. De ploeg van Regilio Simons kon nu niet meer blijven afwachten. Er moest een aanvalsplan komen, anders zouden weer dure punten verloren gaan.

In de 55ste minuut kwam Volendam dichtbij het doel van de tegenstander, maar kon het de bal in alle drukte niet op doel krijgen. Duidelijk was wel dat het zo snel mogelijk iets terug wilde doen. In de 63ste minuut wisselde Simons Zach Booth voor Ould-Chikh, wellicht om wat meer snelheid voorin te krijgen. Een deel van het publiek begon een houding aan te nemen die pijnlijker is dan kritisch: smalend, cynisch, soms sarcastisch. Daar was wel wat reden toe, want Volendam had nog nauwelijks een kans gehad in ruim zeventig minuten. Fortuna beleefde een gemakkelijke wedstrijd en keek al uit naar het laatste fluitsignaal en de drie punten.

Na 76 minuten bracht Volendam debutant Vivaldo Semedo binnen de lijnen en Robin Maulun. Die ingreep bracht weer wat hoop terug in het Kras Stadion. Meer dan tot een speldenprik van een kans met Booth in de hoofdrol kwam het in eerste instantie niet. Enkele minuten daarna bracht Simons nog Robert Mühren in het veld, in een uiterste poging om er nog wat van te maken. Dat gebeurde niet meer: er werd nauwelijks nog een scoringsmogelijkheid gecreëerd. Het publiek ging huiswaarts in mineurstemming.