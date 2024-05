FC Volendam verliest met ruime cijfers van Twente

Het al gedegradeerde FC Volendam is afgedroogd door FC Twente. Waar de club er in het eerste halfuur nog dapper een wedstrijd van maakte, kreeg het in het vervolg veel goals om de oren: 7-2 werd het maar liefst zondagmiddag. Daarbij had het nog geluk dat de Enschede club er in de tweede helft niet vol voor leek te gaan. De FC oogde verdedigend verre van stabiel, maar het was dan ook een moeilijk uitduel in de Grolsch Veste. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

De FC Volendam-opstelling was verrassend. Hoofdtrainer Regilio Simons was wederom afwezig. Barry Lauwers stond in de goal, terwijl Robert Mühren en Xavier Mbuyamba terugkeerden. Achraf Douiri stond eveneens in de basis. Dit ging onder meer ten koste van vaste waarden Calvin Twigt, Mio Backhaus en Oskar Buur. De blik bij de club lijkt dus al gericht op komend seizoen.

Veel kabaal kwam van de Twentse tribunes, de thuisclub streed vandaag voor een plaats in de voorrondes van de Champions League. Al na drie minuten leek het even alsof Mühren Volendam op voorsprong zette. Hij scoorde, maar de scheidsrechter floot het doelpunt af wegens buitenspel. Nauwelijks twee minuten later ging er alsnog een doelpunt in voor de degradant. Na een mooie actie van wederom Mühren, belandde de bal bij Damon Mirani, die mooi inschoot: 0-1 voor de gasten uit Volendam.

Het thuispubliek ging er nog meer achter staan: ‘Come on Twente’, zongen ze luidkeels. Voor Volendam was het nu tegenhouden geblazen. Twente scoorde enige minuten daarna, een goal die eveneens werd afgekeurd: er was sprake van buitenspel. Daarna was het wel raak voor de Enschedese club: Van Wolfswinkel liftte de bal fraai over doelman Lauwers. Het stond 1-1.

Volendam zette dapper druk als Twente aan de bal was, van ingraven was geen sprake. Er werd vaak gekozen voor de diepe bal door de gasten. Mühren bewees zijn waarde wederom als balvast aanspeelpunt in de punt van de aanval. Twente bleef wel de aanval, wat erin resulteerde dat Lauwers aan de noodrem moest trekken: penalty voor de thuisclub. Sem Steijn stond achter de bal om aan te leggen. De ‘check’ van de VAR duurde lang. Onder een striemend fluitconcert ging het hele feest uiteindelijk niet door. De video-arbiter had in het voorgaande wederom buitenspel geconstateerd. Zo gingen in de eerste twintig minuten al drie doelpunten niet door.

Twente leek uit het lood geslagen. Volendam ging ten aanval, kreeg een corner. Uit een hoekschop op maat was het wederom Damon Mirani die inkopte: 1-2. Een sensationeel duel was het tot dan toe. Waar bij de Enschedese club de druk er vol op stond, konden de gasten vrijuit voetballen en dat was te merken. Dat nam niet weg dat Twente snel iets terug deed. Uit een voorzet schoot Naci Ünuvar feilloos binnen. Het stond 2-2 binnen vijfentwintig minuten, een prachtig voetbalgevecht was het.

Rond de 30ste minuut koelde het duel wat af. Waarschijnlijk waren er al aardig wat krachten verbruikt, daarbij speelden natuurlijk ook de warme omstandigheden mee. Het was dan ook niet uit een uitgespeelde actie waaruit Twente de 3-2 maakte. Uit een corner ging de bal via het hoofd van Robin Pröpper over de doellijn. Kort daarna werd van de rand van de zestienmeter ook nog de 4-2 ingeschoten door Youri Regeer. Het leek op dat moment wel een schiettent, want in een mum van tijd lag ook de 5-2 in het net door Steijn. Helemaal open lag het achterin bij de gasten Volendam had goed meegedaan, maar stond nu voor een bijna onmogelijke missie. De neutrale toeschouwer was goed verwend in de eerste helft, met maar liefst zeven goals.

In de rust bracht trainer Michael Dingsdag twee wissels in: Twigt en Josh Flint. Twente speelde in het begin van de tweede helft in ieder geval op minder dan honderd procent van zijn kunnen. Daardoor kreeg Volendam vrij vaak de bal in zijn bezit. De grootste mogelijkheid in het eerste kwartier na rust was van Darius Johnson. Die ging alleen op de doelman af, maar wist het doel niet te bereiken. Vervolgens kreeg Mühren een soortgelijke kans na een voorzet van George Cox, maar hij schoot in de handen van Lars Unnerstall.

De Twentenaren hadden de echte drang naar voren verloren. Toch tekenden zij wel bijna uit het niks de 6-2 aan, Steijn kopte de bal in. Het was voor Volendam - dat feitelijk nergens meer voor speelde - te hopen dat de schade niet nog groter zou worden. Dat werd die wel. Uit een vrije trap tekende Steijn de … 7-2 aan. Het was feest in Enschede, waar Volendam werd afgedroogd.