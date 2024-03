FC Volendam verliest wederom met ruime cijfers

Het verloop van dit seizoen begint voor FC Volendam steeds pijnlijker te worden. De club verloor vrijdagavond wederom met afgetekende cijfers, nu met 2-5. Volendam kwam nog hoopvol voor de dag en scoorde, maar dit doelpunt werd afgekeurd. Daarna kwam de klad erin en viel tegengoal op tegengoal op kinderlijk eenvoudige wijze. Aanvallend creëerde de FC wat meer dan de laatste weken, maar verdedigend liet het spel te wensen over. Door: Laurens Tol

Foto: FC Volendam/Fred Rotgans

Bilal Ould-Chikh keerde weer terug in de basis, na afwezig te zijn geweest tegen Heerenveen. Al na twee minuten kreeg Volendam een corner. Kansrijk werd het daarin niet echt. De drang naar voren was er duidelijk wel. Daarna nam NEC het initiatief enige tijd over. In de achtste minuut mocht de thuisclub een vrije trap nemen op een gevaarlijke plek. Die mondde uit in een corner, die werd genomen door Ould Chikh. Hij krulde de bal fraai richting het doel, waar Vivaldo Semedo klaarstond om hem in te koppen. Doelman Jasper Cillessen was kansloos: 1-0 voor Volendam. Maar die ging niet door wegens buitenspel, na ingrijpen van de VAR. Zach Booth stond hinderlijk buitenspel.

Volendam was nog amper bekomen van het niet doorgaan van de goal, of de Nijmegenaren trokken gevaarlijk richting het doel. Sontje Hansen schoot de bal fraai binnen: 0-1 voor NEC. Ook daar moest de VAR naar kijken, maar deze goal telde - helaas voor Volendam - wel. Het zat niet mee. Toch had de club wat vertrouwen kunnen tanken: er was in ieder geval een bijna succesvolle actie afgeleverd. In de 15e minuut mocht Ould-Chikh andermaal aanleggen voor een hoekschop. Die belandde bijna op hetzelfde punt, maar Cillessen kon de bal nu wegslaan. De daaropvolgende corner werd goed genomen door Robin Maulun en kwam terecht op het hoofd van Damon Mirani. Die kopte bijna raak in de rechterhoek, maar de NEC-doelman kon nog redding brengen. Volendam was dichtbij de gelijkmaker.

In de volgende ruim tien minuten kabbelde het spel wat voort aan beide kanten. De Nijmegenaren leken niet de drang te hebben om hun score uit te bouwen, waar het Volendamse spel niet tot kansen leidde. Kort daarop was het NEC dat bijna uit het niks scoorde. Kodai Sano kon uithalen, terwijl de Volendamse verdediging leek te slapen. 0-2 was de stand. Een nieuwe teleurstelling voor de toch al kwakkelende FC. NEC hoefde zich niet eens maximaal in te spannen om op een ruime voorsprong te komen, zo makkelijk gaf zijn tegenstander de kansen weg.

De goede moed waarmee Volendam de wedstrijd begon was daarna enige tijd weg. Toch volgde er in de 38ste minuut een aardig kansrijke corner, die Semedo naast kopte. In het balbezit dat volgde kon de club ook geen vuist maken: de bal werd vaker terug dan naar voren gespeeld. Daarna kon NEC wederom met gemak door de Volendamse defensie dringen. Er werd nauwelijks weerstand geboden, waardoor de Nijmegenaren konden uitlopen naar 0-3. Volendam kon met het schaamrood op de kaken uitzien naar de rust. De club wilde na het vertrek van Matthias Kohler kiezen voor meer defensieve zekerheid door een ander systeem te spelen. Maar als er op zo’n manier verdedigd wordt, zullen zeven verdedigers zelfs geen houvast bieden.

In de fase kort voor rust leek het alsof de kansloze wedstrijd tegen Heerenveen van afgelopen zondag werd voortgezet. Het was eenrichtingsverkeer naar het Volendamse doel, waarbij NEC een trainingspotje afwerkte. Beide teams gingen met een 0-3 stand de rust in.

Aan de sfeer in het stadion te merken leek het wel alsof Volendam na rust al in de Keuken Kampioen Divisie speelde. De lege plekken op de tribunes zorgden daarvoor en de stille gelatenheid die daarbij hoort. NEC leek ook al met zijn hoofd in de spelersbus. Daarna werd plotseling Ould-Chikh de diepte ingestuurd. Hij kreeg de bal bij Semedo, die doelman Cillessen wist te kloppen. Het stadion veerde op: het stond 1-3. Kon het dan toch nog? Even later maakten de Nijmegenaren bijna aan alle illusies een eind, maar stuitten op de paal.

Op de bank van Volendam kon assistent-trainer Michael Dingsdag tegen de 60ste minuut niet meer rustig blijven zitten. Hij stond op om zijn team naar voren te dirigeren en op te roepen tot het zetten van druk. Kort daarna wisselde Volendam offensief: het bracht aanvaller Quincy Hoeve in de plaats voor verdediger Damon Mirani. Op dat moment was het de thuisclub die de wedstrijd domineerde. Daarna kwam ook nog Robert Mühren binnen de lijnen. Het devies daarbij leek te zijn: alles of niets. Volendam begon vol de druk erop te zetten. De trainer van NEC leek niet gerust te zijn op het vertoonde spel van zijn team.

Volendam dook af en toe op voor het doel van zijn tegenstander, maar werd niet echt gevaarlijk. NEC daarentegen kreeg in de 72ste minuut een dot van een kans, kon vrij inschieten, maar Mio Backhaus wist knap te redden. In de 75ste minuut werd het stadion stil toen George Cox naar de grond ging. Het leek alsof hij buiten bewustzijn was nadat zijn hoofd geraakt werd. Gelukkig kwam hij na enige tijd weer bij, maar leek wel enigszins dizzy van het veld te gaan.

Toen het spel daarna doorging, leek de concentratie bij Volendam er nog niet te zijn. Rober Gónzalez maakte een goal voor NEC die waarschijnlijk de genadeklap betekende: 1-4. Het waren tegengoals die veel te makkelijk vielen, Backhaus ging zeker bij deze laatste niet vrijuit.

In de 83ste minuut schoot Zach Booth wel nog op fraaie wijze de 2-4 binnen, waarbij Cillessen niet eens dook en er niet goed uitzag. Volendam begon daarna weer met een offensief. Het 4-3-3-systeem dat het speelde, leidde duidelijk tot meer kansen. Het offensief werd in de 90ste minuut definitief gesmoord, toen werd het 2-5. Dat werd tevens de eindstand.