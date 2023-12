FC Volendam verzuimt te stunten tegen Feyenoord

FC Volendam heeft verzuimd om te stunten in De Kuip tegen Feyenoord. Het verloor donderdagavond wederom in de laatste minuten een goed resultaat, nadat het lang uitzicht had op een 1-1 gelijkspel. De spelers bleken daarmee moreel allerminst geknakt te zijn na het echec tegen PEC Zwolle. Uiteindelijk stonden die wel toe dat de landskampioen uitliep naar 3-1. Als Volendam zich wil handhaven in de Eredivisie, zal het echt scherper moeten zijn in slotfases. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Trainer Dingsdag besloot anders te gaan spelen dan zijn voorganger meestal deed: met vijf man achterin. Daar werd Robert Mühren door geslachtofferd, die begon op de bank. In plaats daarvan startte de snelle Lequincio Zeefuik in de aanval, waarschijnlijk om kansrijker te kunnen zijn in counters. Linksback George Cox ontbrak vanwege ziekte. Xavier Mbuyamba begon wel in de basisopstelling.

Zoals verwacht begon Feyenoord met aanvallen, om daarmee de nare nasmaak van de laatste weken proberen weg te werken. Als reactie daarop probeerde Volendam compact te staan. De club hield het aardig dicht in de eerste minuten. Totdat het in de negende minuut een bijna niet te missen tegenaanval gunde aan Santiago Gimenez. Twee Feyenoorders gingen op volle snelheid richting het Volendamse doel, maar Mio Backhaus wist een uitstekende reactie te tonen. Met enig fortuin stond het nog 0-0.

Na twaalf minuten was het wel raak. Quinten Timber schoot hard binnen: 1-0. Een tegenvaller voor Volendam, dat gehoopt zal hebben om zo lang mogelijk de nul te houden. Na een ongeveer een kwartier moest Benaissa Benamar het veld verlaten. Zijn plaats werd ingenomen door Zack Booth, een aanvallende wissel dus van Dingsdag.

Aan alles was te merken dat het klassenverschil tussen beide teams groot is. De thuisclub won zo’n beetje elk duel, was overal sneller in. En het team speelde waarschijnlijk nog niet eens in zijn hoogste tempo. Misschien was het daardoor dat Volendam in de zesentwintigste minuut voor het eerst enigszins kansrijk werd voor het doel van Justin Bijlow. Niet met het gewenste effect. Op dat moment was er soms wat ruimte voor Volendam om wat te creëren.

Na een halfuur gebeurde dat ook. Feyenoord leek wel in slaap gesukkeld en Trauner gaf Zeefuik alle ruimte om een hoek uit te kiezen: hij krulde mooi binnen in de rechterhoek. Zo was het toch ineens 1-1 in het imponerende stadion De Kuip. Volendam tankte vertrouwen, terwijl Het Legioen soms wat begon te morren. Feyenoord bleef wel domineren, maar leek het qua aanvallen niet op de heupen te hebben. Allerlei pogingen richting het doel van de gasten mislukten. De verdedigende muur van Volendam stond op dat moment goed. Met een 1-1 stand gingen beide teams de rust in, het Rotterdamse publiek floot.

Aan het begin van de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde: Feyenoord viel aan, maar werd daarbij nog niet echt gevaarlijk. Het baltempo lag daarvoor te laag. Wel kreeg het twee aardige kansen in de eerste vijf minuten na rust. Trainer Arne Slot had kort daarna genoeg gezien: hij bracht in de zevenvijftigste minuut drie wisselspelers in het veld. Het spel van zijn ploeg bleef stroef lopen.

In de fase daarna gebeurde weinig noemenswaardigs van beide kanten. Het bleef opvallen dat Feyenoord weinig creëerde. Naarmate de minuten verstreken, waande Volendam zich steeds kansrijker op een goed resultaat. De uitsupporters lieten zich horen, terwijl de frustratie bij de thuisfans toenam.

Met nog tien officiële speelminuten op de klok stond het nog altijd 1-1 in De Kuip. Uit wanhoop begon Feyenoord het van afstand te proberen. Sprankelend was het allemaal niet, ook niet van Volendam-kant. Doelman Backhaus rekte zoveel tijd als hij kon. In de zevenentachtigste minuut kreeg Feyenoord nog een grote kans op de 2-1, maar ook die miste doel.

De blessuretijd ging in: zes minuten werden bijgeteld. Het was dus nog even billen knijpen voor iedereen die Volendam een warm hart toedraagt. Luttele minuten voor het eind was het dan toch Feyenoord dat aan het langste eind trok. Gimenez maakte de 2-1. Zoals wel vaker dit seizoen verloor Volendam een resultaat in de allerlaatste fase van de wedstrijd. Het zocht nog de aanval en daarbij ging ook Backhaus mee. Na een aanval was die niet op tijd terug, waardoor de thuisclub nog uitliep naar 3-1. De opluchting was groot bij het legioen in De Kuip.