George Cox over verlies tegen Ajax: 'We kunnen blij zijn over hoe we speelden'

FC Volendam verloor gisteravond tegen Ajax, maar in de ogen van betrokkenen met opgeheven hoofd. Na de wedstrijd waren de spelers en trainer uiteraard teleurgesteld. Toch was er voldoening over de manier waarop het team tegenstand bood tegen de recordkampioen in het nauw. Linkerverdediger George Cox voelde zich uitgeput na afloop van het duel. Het was een ‘lange wedstrijd’, in zijn woorden. Cox: ,,We kunnen blij zijn over hoe we speelden, we hadden mogelijkheden om er echt iets van te maken. Zij hadden natuurlijk genoeg kansen, maar wat dat betreft was hun overwicht niet gigantisch groot.” Door: Laurens Tol

Foto: Jan Mulder/FC Volendam

Voorafgaand aan de wedstrijd stonden de Amsterdammers weliswaar laatste, maar dat nam niet weg dat de Engelsman toch de grote klasse van met name hun aanvallers zag. Bijvoorbeeld Steven Berghuis maakte het Cox niet makkelijk. In de eerste helft kreeg hij te veel ruimte. ,,Ik speel nu al een jaar of vier, vijf op rij tegen hem. Ook nog toen hij bij Feyenoord zat. Hij is altijd gevaarlijk. In de eerste helft moest ik hem verdedigen toen er een hoop ruimte lag. Achteraf zei hij ook dat ik het goed gedaan had.”

Hij verklaarde tevens hoe er zoveel ruimte kon staan aan de rechterkant. ,,Hun nummer 10 Steven Bergwijn was heel slim, die speelde tussen mij en Josh Flint. Hij zorgde ervoor dat ik steeds moest twijfelen. Daarom moest ik dichterbij hem blijven. In de tweede helft losten we dat op en hoefde ik niet meer zoveel de kant van Bergwijn op te rennen. Het bleek maar weer dat we met de beste spelers van het land te maken kregen, zeker als het ging om de Ajax-aanvallers. Die zijn van Europees niveau. Misschien is het team niet zo goed als het ooit was, maar het blijft toch Ajax. Ze hebben veel kwaliteit.”

In de beginfase leek het alsof Volendam onder de indruk was van de thuisclub en het grote stadion. Cox weerspreekt dit. ,,We gingen er al vanuit dat zij in de eerste twintig minuten vol op de aanval zouden gaan. Dat is ook een normale situatie, behalve dan in de laatste weken toen ze niet zo speelden. Maar met de nieuwe trainer wisten we dat er een nieuwe energie zou zijn, zeker voor het thuispubliek. We waren dus voorbereid.”

Ondanks het verlies ziet hij toch positieve punten die FC Volendam kan meenemen naar de volgende uitwedstrijd in Nijmegen komende zondag. ,,Er waren kansen genoeg voor ons om te scoren. Damon Mirani kreeg een goede mogelijkheid en uiteraard Robert Mühren ook. Als die erin gaan, dan heb je een andere wedstrijd. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar zoals ik al zei: we speelden tegen sommigen van de beste spelers. We boden goed weerstand negentig minuten lang. Als je dat kan doen, dan moet je toch ook tevreden zijn.”

Cox ziet dan ook mogelijkheden voor de komende uitwedstrijd tegen NEC. ,,Zij zitten niet in hun beste fase. Maar zij hebben wel goede spelers en hun stadion is altijd een moeilijke plek om te spelen. Toch moeten we het zien als een volgende mogelijkheid voor het halen van punten. Misschien helpt het dat ze vanavond ook nog speelden in de beker tegen Roda JC.”