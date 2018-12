Jan Patat Kerstbingo in de RKAV-kantine zonder Jan Patat

In de kantine van de RKAV Volendam vond zaterdagavond de jaarlijkse Jan Patat Kerstbingo plaats. Traditioneel zijn er dan tijdens de 8 bingorondes super mooie prijzen te winnen en ook nu waren er weer topprijzen als een Smart-TV, stofzuiger, Airfryer en troostprijzen als balen met pakken koffie, bonnen voor 5 kilo sliptong, biermanden, bloemstukken, Bottertjes-bonnen, diverse kadobonnen, etc.

De kantine zat bomvol met 220 bingo-spelers, alleen was de vaste bingomaster Jan Snoek (Patat) er dit keer helaas zelf niet bij omdat hij in het ziekenhuis verbleef. Bingomaster was dit keer Marco Mühren. Jan Patat had er samen met zoon Johan echter wel voor gezorgd dat er iedere bingoronde een prijs was met 5 kilo sliptong.