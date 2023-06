Algemeen

Jeugdkeepers krijgen mogelijkheid tot gratis training Arjan Heerland traint vanuit zijn keepersschool al enkele jaren doelverdedigers op de vrijdagavond; in het kader van de LEF-activiteiten wordt die mogelijkheid vanaf komend seizoen gratis. Op vrijdagavond 9 juni (19.00-20.30 uur) is er een ‘Open training’, voor geïnteresseerden van 10 tot 17 jaar. Opgeven kan via de site van Weekend Fun Nights. Er zijn 35 plaatsen en dat geldt ook voor komend seizoen. Arjan Heerland (midden) met FC Emmen-doelman Micky van der Hart en Dani van der Heuvel (Leeds United). ,,Dan draaien we een normale training en komen er wat topkeepers om de verschillende onderdelen te laten zien”, zegt Heerland. Hij heeft het initiatief inmiddels kenbaar gemaakt bij (keeperstrainers van) verenigingen uit onze gemeente. ,,We willen dat iedereen – jongens en meiden – de kans krijgt om zich aan te melden. Vanaf de vrijdag na Volendammer kermis is de activiteit elf weken voor en elf vrijdagen na de winterstop. Op reguliere vrijdagen, dus in en rondom vakanties niet.” Heerland traint met regelmaat de talentvolle keepers uit onze gemeente, jeugdig, maar ook mannen als Calvin Raatsie, Roy Steur en Tom de Graaff, wanneer de activiteiten bij hun clubs FC Utrecht, PSV en Ajax ‘stil liggen’, zoals ook eredivisiekeepers als Etienne Vaessen en Nick Olij. |Doorsturen

