Kemper opgelucht dat Kuijt operatie stimuleert

Het waren al tropenjaren voor de voetballer Boy Kemper: na de degradatie met ADO Den Haag en het bizarre mislopen van promotie wachtte hem gistermorgen een operatie aan de achillespees. Er werd bot weggeschraapt. ,,Ik liep er al twee jaar mee, dus ik ben blij als ik straks eindelijk van de pijn verlost ben”, zegt de Volendamse aanvoerder van ADO Den Haag, die er rekening mee houdt dat hij rond de winterstop terugkeert op de vaderlandse velden.

,,Aan het einde van mijn laatste seizoen bij Jong Ajax kreeg ik last en dacht ik ‘na de vakantie is het wel weer goed’. Maar het was niet goed toen de voorbereiding bij ADO begon. Maar ik wilde uiteraard gelijk spelen in de eredivisie. Ik had veel last, maar ik wilde per se spelen.” Ook na de degradatie en periode van rust ging het niet weg. ,,Vorig seizoen kon ik er mee spelen, maar voortdurend met pijnstilling. Maar in deze voorbereidingsperiode gebeurde er iets, dat het verergerde. Tegen Excelsior Maasluis stapte ik in een kuil, mijn enkel kreeg toen ook een klap, alsmede de achillespees. Ik trainde en speelde met heel veel pijn, de trainer (Dirk Kuijt, red.) zag dat. Een operatie stond gepland, maar dan in de winterstop. Uit bescherming zei de trainer onlangs ‘laat je nu opereren’. Hij zag aan mij dat ik er niet uit mezelf uit zou stappen.”

,,Dat klopte. Ik ben aanvoerder en als het dan niet lekker gaat, dan laat je je team niet in de steek. Maar ik ben opgelucht dat de trainer het tegen me zei. Ik zei altijd ‘het gaat wel’.” Vorige week wisselde Kuijt Kemper in de 78e minuut. ,,Om de nieuwe speler (Absalem, red.) ook ritme te geven.” Kuijt roemde de Volendamse verdediger, vanwege zijn rol in en buiten het veld. ,,Zeker in deze tijd waarin we zitten, is het belangrijk om er te zijn voor de jongens en de club, dus ik blijf er zoveel als mogelijk komen.”

In de eredivisie wonnen PSV en Joey Veerman ternauwernood van RKC Waalwijk (1-0), nadat eerder in de week met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimmt. Cambuur en Marco Tol aasden lange tijd op de gelijkmaker tegen FC Groningen, maar die zou niet vallen, waardoor het 0-1 bleef. Jari Vlak en FC Emmen verloren thuis op de valreep met 1-2 van Excelsior. De Volendammer stond nog aan de basis van de goal van de noorderlingen.

In de eerste divisie kwamen VVV Venlo en Kees de Boer nog goed terug in Almelo tijdens de doelpuntrijke ontmoeting met Heracles. De Volendammer maakte zelf nog de 4-3, maar uiteindelijk won de thuisploeg met 5-3. NAC en Alex Plat speelden met 1-1 gelijk tegen De Graafschap, maar verloren maandagavond met 3-1 bij Jong Ajax. Johan Plat, assistent-trainer bij FC Zwolle, zag die ploeg een 0-2 achterstand goed maken tegen Willem II (2-2) en maandagavond winnen (2-3) bij De Graafschap.