Koppel Puppe & Puppe 2 beleeft topavond De afgelopen editie van klaverjassen bij de RKAV stond er geen maat op het koppel Puppe & Puppe 2. Zij begonnen al sterk met 2013 punten en wisten uiteindelijk in de 2000 te blijven. De eindscore kwam op een indrukwekkende 6107 punten. Ook de jonkies van Westen & Molenaar deden weer goed mee met 5579 punten. Het was goed voor een tweede plaats. Heeft het zelfvertrouwen van de koplopers Kok & Runderkamp hierdoor een knauw gekregen? Met nog twee ronden te gaan kan het zomaar weer heel spannend worden. In verband met de wedstrijd FC Volendam tegen Fortuna is de volgende kaartavond verzet van 17 maart naar 10 maart! De marathon vindt plaats op 1 juli. Helaas kon het grote scherm niet helemaal gebruikt worden. Hopelijk kunnen we alles op 10 maart weer laten zien op het scherm. |Doorsturen

