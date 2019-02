L’Auberge Damhotel nieuwe sponsor FC Volendam

Vrijdag, voorafgaand aan de wedstrijd FC Volendam-Helmond Sport, werd om 18.30 uur in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam en L‘Auberge Damhotel Edam. Ingrid Plat plaatste haar handtekening onder de overeenkomst die loopt tot medio 2021.

Namens FC Volendam werd het contract ondertekend door Martijn Molleman, die enkele jaren geleden in het Damhotel werkzaam was. Het bekende hotel-restaurant, dat 11 hotelkamers telt, een schitterend terras heeft op het Damplein en waar men heerlijk kan dineren, heeft nu 2,5 jaar lang een reclamebord in het Kras-stadion.