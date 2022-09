Luc kijkt ogen uit in The States

Om even op adem te komen na het lange baan-seizoen, vloog zwemmer Luc Kroon een dag na terugkeer van het EK door naar de Verenigde Staten. Daar verbleef hij anderhalve week bij landgenoot Casper Corbeau, een collega-topzwemmer die in Texas woont, studeert en zwemt. De Volendammer verwerkte er op zijn manier dat het EK in Italië op zijn favoriete afstanden niet bracht wat hij er van hoopte en keek er zijn ogen uit.

Er wordt inmiddels in het zwemlandschap anders gekeken naar de 21-jarige Kroon. ,,Ze kennen me wel, maar ik ben op de korte baan veel beter, een van de beste zwemmers. Ik word niet moe op de korte baan, voel zelfs rust bij het keerpunt en kan het tempo volhouden. Ik bouw de race op en heb meestal nog over op het laatste stuk. Het verschil met lange baan – 50 meter-bad – is dat je dan veel minder keerpunten hebt en juist daar ben ik goed. Maar het gaat steeds beter:

In het open lucht-zwembad – Stadio del Nuoto – was er nog een kleine kans op een medaille, bij de 4 x 200 meter mix. ,,Alleen zwom Marit Steenbergen (zij was op andere onderdelen uitermate succesvol in Rome, red.) niet mee in de finale en dat scheelt twee seconden. Dat ik dit keer meedeed aan twee estafette-onderdelen, maakte het toernooi intensiever, maar ik vind dat leuk om te doen.”

Op de 400 meter vrije slag op de korte baan werd Kroon in november Europees kampioen, op de lange baan zwom hij in de serie bijna twintig seconden langzamer en dat had een oorzaak. ,,De avond ervoor kwam ik door de andere wedstrijd pas om elf uur op de hotelkamer en een uur later werd ik wakker met buikpijn. Bij het ontbijt voelde ik me nog steeds slecht, had geen honger. Ik zat te trillen aan de tafel. Dan denk je aan afmelden, maar het was de laatste afstand van het jaar.”

Hij ging toch het water in. ,,Dat had ik beter niet kunnen doen, want ik zwom zo ontiegelijk langzaam.” Die hele dag voelde hij zich beroerd. Een fikse domper voor Kroon, die op de 200 meter vrije slag voor de halve finale ook al werd geconfronteerd met vermoeidheidsklachten. Vervelend voor een sporter die geen excuses wil aandragen voor het niet kunnen presteren. Maar dit keer kon hij er niet omheen. ,,Het was ook een heel lang toernooi. Je bereidt je een week lang voor daar, dan mag je eindelijk zwemmen, zwem je in vier dagen tijd meerdere onderdelen en word je nog ziek ook. Dat is kloten en heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Kroon weet dat er nog mooie momenten kunnen komen. ,,Ik word beter en sterker. Kan zelfs op de lange baan nog groeien, maar ik weet ook dat ik daar nooit grootse prestatie ga neerzetten. Ik accepteer dat wel.” Op de korte baan zou Kroon zijn beste jaren nog in het verschiet moeten hebben. ,,Daarvoor moet je geduld hebben en dat is gekoppeld aan plezier houden. Je bent steeds vaker van huis, het wordt steeds serieuzer, dus als je even niet hoeft te zwemmen, moet je je ook even kunnen losmaken en lachen. Als ik thuis ben, zie ik mijn vrienden en doen we leuke dingen.”

,,Die jongens zijn inmiddels weer aan het werk, dus vandaar dat ik een ruime week naar Amerika ben gegaan.” Hij nam onder meer een kijkje in het honkbalstadion van San Antonio Spurs. ,,Dit slaat nergens op, het is hier zo groot. Een stadion waar 105.000 mensen in kunnen, een gigantisch complex voor de universiteit en sportaccommodaties. De zwemmers hebben een eigen eetzaal, waar álles aanwezig is. Alle smaken en alles is ook lekker. Echt indrukwekkend, alle faciliteiten.” De Volendammer kreeg zelf een aanbieding om voor een Amerikaanse universiteit uit te komen. ,,Maar de cultuur, dat er soms zo overdreven wordt gedaan, past niet bij mij.”