Sanna Veerman mag zich in VS met besten van de wereld meten

Ze keek haar ogen uit, raakte gefascineerd door hoe sport in Amerika wordt beleefd en ondertussen probeerde turnster Sanna Veerman tijdens haar eerste wedstrijd op het wereldpodium zich van haar beste kant te laten zien. Tijdens haar eerste World Cup werd ze zevende en deed ze vooral heel veel ervaring op. ,,Een tijdje geleden zat ik thuis op de iPad deze wedstrijd te kijken en zei ik tegen mijn ouders ‘daar zou ik ooit willen staan’. En nu stond ik er. Wauw.”

Door Eddy Veerman

De in Oosthuizen woonachtige Volendamse turnster van Turnz Amsterdam Gymnastics zou eerder aan een World Cup meedoen, maar liep toen een teenblessure op. Deelname aan de zogeheten America Cup is normaal gesproken niet voor Nederland weggelegd, want turnsters uit de beste acht landen van het WK worden uitgenodigd. ,,Twee landen hebben afgemeld, waardoor Nederland mocht en de KNGU heeft mij aangewezen om heen te gaan.”

Soort heldin

,,Ik zou eerst niet naar het EK gaan, dan zou dit de grootste wedstrijd voor mij zijn in dit jaar. Gelukkig mag ik alsnog naar het EK (volgende maand in Polen, red.). Het is heel gaaf dat ik dan óók deze wedstrijd mocht turnen.”

Veerman vertoefde eerst enkele dagen in Winston Salem (North Carolina). ,,Om alvast te trainen. De mensen daar vonden het geweldig dat we daar kwamen voorbereiden, hadden andere toestellen voor ons neergezet. Je bent een soort heldin daar.”

,,Daarna tijdens de wedstrijd in Greensboro was het publiek ook echt gek. Op het moment dat je je oefening doet en bij het onderdeel zit, ben je er niet zo bezig, maar na afloop praatte ik er met de coach over, dat het echt vet was.”

,,Tussen de oefeningen door worden gekke dingen georganiseerd, mensen dansen, er is reclame, harde muziek, het is echt entertainment. Sommige mensen waren zelfs vanuit de andere kant van Amerika komen vliegen om deze wedstrijd te zien. Het is natuurlijk mooi om te merken dat jouw sport zo gewaardeerd wordt.”

Sanna wilde – staand tussen de Japanse nummer twee op het WK Meerkamp en de Canadese nummer twee van het WK van 2017 - vooral laten zien wat ze kan. ,,En dan, alsnog, heb ik voor mijn gevoel nóg niet laten zien wat ik kan. Maar ja, op de training gaat het toch anders. Mijn coach zei ook al ‘spannender dan dit ga je het niet krijgen’. Er staan tv-camera’s op je gericht en iedereen kijkt naar jou oefening.”

WK-medailles

Ze behaalde een zevende plaats. ,,Behalve op sprong had ik op de andere toestellen een punt hoger kunnen halen. Meteen na de wedstrijd dacht ik: waarom lukte het op dat moment niet en wel tijdens de training? Inmiddels overheerst het gevoel dat het pas mijn eerste keer op zo’n groot podium was. Het is een leerzame ervaring. Er stonden turnsters tussen dat ik denk, die hebben gewoon al WK-medailles gewonnen. En na afloop van de wedstrijd gingen we samen eten en bowlen. Heel gaaf.”

Op weg naar het EK turnen individueel in Polen mag Sanna volgende week ook nog Nederland vertegenwoordigen tijdens een teamwedstrijd in het Duitse Stuttgart.

Foto: Sanna Veerman in de hal in Greensboro (VS) voor de Amerikaanse vlag.