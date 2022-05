SMD organiseert wandelingen voor mantelzorgers

,,Het is ons duidelijk geworden dat veel mantelzorgers behoefte hebben aan een stukje ontspanning”, zegt Yanaika Schouten van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). ,,De druk waar mantelzorgers mee leven kan ontzettend hoog zijn. Om deze mensen op een laagdrempelige manier ontspanning te bieden organiseer ik namens de SMD ‘Aan de wandel’.”

Yanaika roept mantelzorgers uit de regio op om op maandag 9, 16 en 23 mei tussen 14.00 en 15.00 uur met haar te wandelen. ,,De wind door je haren, de zon op je gezicht. In stilte of in gesprek. Je bent van harte welkom om mee te wandelen”, zegt de mantelzorgondersteuner.

,,Op 9 mei is het startpunt om 14.00 uur bij de bibliotheek van Edam. Op 16 en 23 mei beginnen we om 14.00 uur bij de bibliotheek van Volendam. Het doel van het initiatief is om een moment van ontspanning voor mantelzorgers te creëren.”