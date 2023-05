Algemeen

Ook kinderen en volwassenen uit onze gemeente kunnen zich aanmelden Sterkste Man in Volendam Komende zaterdag wordt de halve finale van de ‘Sterkste man van Nederland’ in Volendam georganiseerd. Voorafgaand krijgen kinderen (in teamverband) en volwassenen uit onze eigen gemeente de kans om mee te doen aan de wedstrijd, die op de parkeerplaats van sporthal Opperdam plaatsheeft. Vrijdagmiddag kunnen de kids met teams tegen elkaar strijden. Zij gaan bijvoorbeeld ‘legertruck trekken’. Er wordt gestreden in twee leeftijdsgroepen: 10-12 jaar van 14.00 tot 15.45 en 13-18 jaar van 16.00 tot 17.30 uur. Vrijdagavond (18.30-20.30 uur) is het terrein voor de ‘Sterkste man/vrouw van Volendam’, waarbij dezelfde onderdelen worden gebruikt als een dag later. Zoals de Log Lift Reps, Farmers walk, Truckpull, Deadlift Reps en Atlas Stones. Inschrijven kan tot en met donderdag via kansrijkedamvolendam.nl Op zaterdag komt de top van Nederland naar de Opperdam, inmiddels hebben zich 21 deelnemers ingeschreven. Zij treden van 13.00 tot 17.00 uur in het strijdperk. |Doorsturen

