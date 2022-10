Super prestaties van vijftal AV Edammers tijdens Amsterdam Marathon

16 oktober was het zover: de Amsterdam Marathon. Na vele weken van voorbereiding kon door de vijf overgebleven AV Edam atleten weer gestreden worden op de 42km en 195m. Een aantal AV Edammers moesten de strijd al staken in de voorbereiding door ziekte of blessures. Helaas is ook dat de marathon. Alles moet kloppen vanaf de voorbereiding in week 1 tot en met week 12 en dan ook nog gedurende de vele kilometers in de wedstrijd.

Rond de klok van 9 uur klonk het startschot voor een heroïsche tocht met de nodige wind, die toch wat harder blies dan gehoopt. Dennis Lambalk, Alex Gaarenstroom, Dick van Sinderen, Michiel Oussoren en Thijs Mossel gingen vol goede moed van start. De kilometers vlogen lekker weg en tot de 32km lagen de meesten nog op hun gewenste schema. Maar laat die marathon nu eigenlijk pas na 32km beginnen. Het lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie, en dan vooral de koolhydraten zijn belangrijk. En die voorraad is na een kilometer of 32 aan het opraken. De beenspieren krijgen het al zwaarder en worden pijnlijker. De energie raakt langzaam op en het lijf schreeuwt dat het wil stoppen. Daar moet je dus doorheen. Het zorgt er vaak wel voor dat het tempo die zware kilometers wat omlaaggaat.

Thijs Mossel ondervond dat ook, de benen stonden op knappen en kramp lag op de loer. Hij verloor vijf minuten in die laatste 10km en kwam in 2.47.04 over de finish. Het was niet de streeftijd, maar evengoed was hij tevreden. Michiel Oussoren liep de race vlakker en verloor juist niet zoveel op het eind, een goede opbouw dus. Hij kwam binnen in een mooie tijd van 2.47.29 en hij doorbrak daarmee de 2.48 grens.

Alex Gaarenstroom kreeg gedurende de race meer problemen met de spieren en moest helaas het strijdtoneel op 32km verlaten. Dennis Lambalk, de man met de vele jaren ervaring liep ondanks wat blessures in de voorbereiding, naar een aardige tijd. Hij finishte in 3.02 en moest ook in de laatste 7km het doel van sub 3.00 uur laten varen. Voor Dick gold hetzelfde. Ook hij moest die laatste 7km het tempo laten zakken maar hij werd wel nog mooi 3de in de 70+ categorie. Dat is voor hem een mooie plek op dit NK. Zijn tijd was 4.08.42.

Bij de dames was het Bibi Bond die met haar zus Isa de tocht volbrachten. Bibi liep 3.53 uur en Isa 4.18 uur. Isa kreeg helaas last van maagpijn en moest een aantal kilometer in een langzamer tempo lopen. Na afloop trakteerde Alex de lopers en hun aanhang op een tocht door de grachten van Amsterdam op zijn boot. Hiermee werd een bijzondere dag vol hardloopverhalen afgesloten. Want dat is ook de marathon, er zitten veel persoonlijke verhalen achter. Ieder beleeft zijn eigen nieuwe avontuur in 42 kilometer en 195 meter.