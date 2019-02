Tom Plugboer mascotte van FC Volendam

De 9-jarige Tom Plugboer, die woont op de Vincent van Goghstraat 29, was vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport. Met het Frooks-Kerstfeest van de Kidsclub had Tom de prijs van “Mascotte van de FC” gewonnen. Zijn ouders Ab en Alice Plugboer waren vrijdag ook in het Kras-stadion present. Tom trapte een balletje mee met de reservespelers van Volendam en liep samen met arbiter Nagtegaal het veld op, waarbij de wedstrijdbal werd opgepakt en hij meehielp met de toss.

Na de met 1-0 gewonnen wedstrijd huldigde Tom Plugboer de ‘Man of the Match’ en dat was aanvoerder en matchwinnaar Kevin Visser, die de enige treffer scoorde. Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk werd door de mascotte overhandigd.