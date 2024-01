Troosteloos verlies FC Volendam tegen concurrent Almere City

In een van de slechtste wedstrijden van dit seizoen heeft FC Volendam thuis met 0-1 verloren van concurrent Almere City. Geen moment zat het in de wedstrijd, de passing liet te wensen over en kansen kreeg het nauwelijks. Daarmee is het beroerd uit de winterstop gekomen en blijkt het onder een nieuwe trainer ook niet alleen maar hosanna te zijn. Dure punten in de strijd tegen degradatie werden deze zondagmiddag verspeeld. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

De eerste wedstrijd na de winterstop betekende tevens het eerste thuisduel van hoofdtrainer Regilio Simons. Zoals verwacht liet hij zijn ploeg spelen met vijf man achterin, de beproefde tactiek van de tweede helft van vorig seizoen. Die bracht in de eerste minuten niet de gehoopte extra zekerheid: Damon Mirani’s terugspeelbal was te kort, waardoor hij Almere een opgelegde kans op de openingstreffer gunde. Gelukkig voor de thuisclub benutte het die niet. Beide clubs speelden in de openingsfase onrustig en onzorgvuldig.

In de achtste minuut kreeg Zach Booth een grote kans namens Volendam, die ontstond na een mooie voorzet. Zijn schot werd een prooi voor Almere-doelman Nordin Bakker, die de bal weg bokste. Daarna vertoonde het verdedigende Volendamse blok net als in het prille begin scheuren: na een bekeken voorzet vanaf rechts, kon Thomas Robinet namens Almere vrij de openingstreffer maken. De thuisclub liep al binnen het eerste kwartier achter de feiten aan.

Volendam moest daarna komen, maar opbouwen was lastig vanwege het hoog drukzetten van de uitclub. Aanvaller Bilal Ould-Chikh zwierf over het veld en speelde in een vrije rol. Ondanks de vermeende uitstekende sfeer binnen de spelersgroep van de laatste tijd, was het de ploeg van voormalig Volendam-speler Alex Pastoor die de wedstrijd domineerde in de eerste twintig minuten. Terwijl de thuisclub weinig productief combineerde, leed Milan de Haan balverlies op een gevaarlijke plek en gaf Almere daarmee de derde honderd procent kans. Het was aan het gebrek aan zorgvuldigheid van dat team te wijten dat Volendam nog in de wedstrijd zat. Dit leidde nog niet tot een wederopstanding: enkele minuten daarna verspeelden de Flevolanders de vierde (!) opgelegde kans. Toch was de tussenstand nog altijd slechts 0-1.

Simons’ team bleef de bal achterin inspiratieloos rondspelen. Almere wachtte fel af op een volgende fout in de haperende opbouw van de tegenstander. Toch kreeg Ould-Chikh in de 33ste minuut vrijwel uit het niks een aardige schietkans, na een pass van George Cox. Zo had Volendam tegen de verhouding in toch op gelijke hoogte kunnen komen, maar doelman Bakker redde zijn team. Toch bleef het een van Volendams slechtste wedstrijdhelften in dit seizoen. Tegen de veertigste minuut schoot Robert Mühren wel raak, maar er was al gefloten voor een overtreding. Beide teams gingen de rust in met een 0-1 stand.

Volendam kwam daarna wederom niet sterk uit de kleedkamer: binnen vijf minuten in de tweede helft kreeg Pastoors ploeg een gevaarlijke kopkans. Het was grijs, het regende en een winterwind waaide door de tribunes: omstandigheden die symbool leken te staan voor het vertoonde spel van Simons’ elftal. De onzuiverheid van de passing bleef stuitend, bijna alles mislukte. De trainer - die bijna het hele duel voor zijn bank coachte - besloot na een uur in te grijpen. Lequincio Zeefuik, Luke Le Roux en Brian Plat bracht hij in het veld om te proberen iets teweeg te brengen.

In de zeventigste minuut ontstond er dan toch iets van gevaar uit de hoek van Volendam. Uit een corner kopte Mirani op doel, een bal die een prooi werd voor Bakker. Tien minuten later ging de slotfase alweer in. De Volendam-trainer probeerde nog wat te forceren door aanvaller Garang Kuol te wisselen voor verdediger Mirani. Ook die ingreep haalde weinig uit: het bleef bij een 0-1 nederlaag.