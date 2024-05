Handbalmannen grijpen naast alle finales, ook die om de landstitel

‘Uiteindelijk is het heel veel net niet dit jaar’

De teleurstelling was er wel degelijk, maar de grote verslagenheid niet. De handbalmannen van KRAS/Volendam waren, naast dat ze zaterdag zelf moesten winnen van Hurry Up, aangewezen op de Limburgse Lions. Die moesten tegelijkertijd thuis winnen van Aalsmeer, zodat de zuiderlingen Volendam zouden treffen in de finale om de landstitel. Maar Aalsmeer zegevierde zelfs ruim in Sittard (23-30), zodat de royale overwinning van Volendam (35-24) alleen voor de statistieken was. ,,Het is bij lange na niet geworden wat we er van verwacht hadden, daar moet je eerlijk in zijn”, zei trainer Geert Hinskens na afloop.

Door: Eddy Veerman

Lucas Schneider vliegt voor de laatste keer als Volendam-speler naar een doelpunt. De Duitser vertrekt na twee seizoenen. Foto: Klaas Smit

Er was nog hoop voorafgaand. Dat Lions per se aan de goede kant van de score wilde blijven, zodat de Limburgers niet het thuisvoordeel zouden kwijtraken voor de finale. Dan moest Volendam zoals gezegd in De Opperdam zelf Hurry Up verslaan en dat scenario voltrok zich al vroeg in de wedstrijd. ,,We stonden op een gegeven moment met vier goals voor en Hurry Up speelde nergens meer voor, dus je wist wel dat ze zouden breken. Wij leverden een stabiele wedstrijd af”, zei hij. Maar gaandeweg de wedstrijd zag het er in Limburg niet naar uit, dat Lions Volendam zou bijstaan. ,,We merkten al tijdens onze wedstrijd dat Aalsmeer uitliep en dat is ook hun kwaliteit. Zij kunnen pieken op dat soort momenten.”

,,Uiteindelijk is het voor ons een teleurstellend seizoen, zonder finales, zonder prijzen, waar je na het vorige seizoen wel aan dacht. Dat er nog één trapje omhoog zou zijn: de Final Four van de BeNe League halen én landskampioen worden. Daar hebben we op ingekocht en het materiaal voor, maar uiteindelijk is het heel veel net niet dit jaar”, doelde Hinskens ook op het missen van de Final Four, op een doelpunt.

,,In de laatste fase van die BeNe League konden we niet beschikken over Lucas Schneider, naast dat we met de keepers ook blessures hadden. Met het nieuwe format van de strijd om de landstitel (Lions en Aalsmeer eindigden net boven Volendam, red.) begonnen zij met meer punten én ze hadden tegen ons het thuisvoordeel. Dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Bij Aalsmeer lukte het half en bij Lions lukte het niet en dan ben je gezien. Het ‘uitsyndroom’ was misschien wel het beste label dat bij dit seizoen past. In de Bene League lieten we thuis maar één punt liggen, dat moet normaal gesproken een goede basis zijn om overal aan mee te doen, maar in uitwedstrijden waren we niet stabiel. Dat was een lastig vraagstuk. Te vroeg in de hal, te laat in de hal, we hebben van alles bekeken.”

Na afloop werd afscheid genomen van een aantal spelers: Jelmer de Vries volgt zijn vriendin en gaat in een Duitse Liga spelen, Ephrahim Jerry stopt vanwege werkzaamheden, Lucas Schneider gaat weer naar Duitsland, na twee seizoenen. En Evert Kooijman en de club kwamen niet tot overeenstemming. De Volendammer die voor Bevo speelde, Lars van Driel, komt terug naar Volendam en dat geldt ook voor keeper op Rob Goudriaan, die terugkeert van een buitenlands avontuur. Hinskens: ,,Je verliest een hoop ervaring, hopelijk komt er iets voor terug. Wat dat betreft wordt het de komende weken spannend, wat er straks qua ploeg staat.”

Eindstand Handbal NL League:

Aalsmeer * 5-10 Bevo 5- 6

Lions * 5-10 Hurry-Up 5- 3

KRAS/Volendam 5- 8 Houten 5- 0