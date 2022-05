Verlies zaalvoetballers in laatste competitiewedstrijd

De zaalvoetballers van de RKAV Volendam hebben afgelopen in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen een 3-6 nederlaag geleden tegen de nummer 2 van de ranglijst FC Eindhoven. De bezoekers hadden er alle belang bij om de wedstrijd winnend af te sluiten om zo plek 2 veilig te stellen voor rechtstreeks plaatsing voor de halve finales van de play-offs voor het kampioenschap van Nederland.

Door: Cees Veerman

Voor Volendam stond er niets meer op het spel, maar assistent-coach Jack Bont (Hjalmar Hoekema was opnieuw afwezig vanwege verplichtingen met het Nederlands vrouwenteam) zag dat Volendam er toch een wedstrijd van wilde maken. Bij Volendam vertrekken maar liefst vijf spelers. Danny Tol, Michael Tol, Johan Keizer, Frank Boogaard en doelman Jack Steur hebben vrijdagavond hun laatste wedstrijd voor Volendam gespeeld. En dat betekent een zoektocht naar nieuwe spelers.

Volendam startte uitstekend en kreeg in de beginfase kansen via Frank Boogaard en Robin Kwakman. FC Eindhoven kwam daarna beter in het ritme en zag een bal uiteenspatten op de paal. Pas halverwege de eerste helft werd het verschil in kwaliteit gemaakt. International Ayoub Boukhari zorgde voor een 0-1, waarna een andere international Jordany Martinus vijf minuten later de 0-2 liet aantekenen. Nog voor de pauze besliste FC Eindhoven de wedstrijd door de 0-3 op het scorebord te zetten. In de tweede helft voor FC Eindhoven een grote overwinning in de maak nadat het halverwege via twee treffers van Said Bouzambou op 0-5 was gekomen. Frank Boogaard wist na een mooie Volendamse aanval de marge te verkleinen naar 1-5, waarna even later Kevin Mühren via een voet van een verdediger van FC Eindhoven voor de 2-5 zorgde. Doelman Jack Steur ging in de laatste minuten als veldspeler meedoen met alle risico’s van dien. Een counter leidde de 2-6 in, waarna Nick Schilder met een assist van doelman Jack Steur voor de 3-6 eindstand zorgde.

Aanvoerder Robin Bont: “Sinds wij ons bij de beste acht hebben gespeeld en daarmee de finalepoule haalden, kregen we last van een enorme blessuregolf. Inmiddels hebben drie jongens van de fysiotherapeut te horen gekregen dat doorspelen in de zaal op dit niveau niet langer kan en dat ze moeten stoppen met zaalvoetballen in de Eredivisie. Met al deze jongens speel ik al sinds ik een klein jongetje ben, dus vond ik het best moeilijk om te horen dat zij volgend seizoen niet meer meespelen”.

Door de blessuregolf leek de tweede doelstelling het behalen van de play-offs ver weg al had de ploeg van Hjalmar Hoekema tot vorige week nog zicht op een goed resultaat maar was het wel afhankelijk van de resultaten van andere teams. Bont: “We hebben nieuwe spelers nodig en in het bijzonder een keeper. Van de spelers blijven er nog zeven over. Dus zal er aanvulling moeten komen. Toch verwacht ik dat het ons lukt om voor het volgend seizoen in de Eredivisie weer een representatief team op de been te brengen”.