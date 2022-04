Wim Jonk: ‘Boost in goede richting’

Met een groep vol niet, net of half herstelde spelers trok FC Volendam een overwinning over de eindstreep tegen Jong Ajax (3-1). Waardoor promotie lonkt. Als ADO Den Haag dinsdagavond de inhaalwedstrijd tegen Jong PSV (gestaakt bij 0-1 achterstand) niet in winst omzet, volstaat vrijdagavond voor Volendam een overwinning in Den Bosch. ,,Tuurlijk geeft dit een boost in de goede richting, maar er is nog niks binnen. We moeten de koppies erbij houden, je bent er pas als je het echt hebt gehaald”, zei trainer Wim Jonk. ,,Het team reageerde goed na het op knullige wijze oplopen van de achterstand. Gelukkig viel de gelijkmaker snel, dat gaf vertrouwen. Het werd een open wedstrijd, aan beide kanten waren er leuke momenten voor de goals, dan krijg je spektakel te zien. Ajax voetbalde ook vooruit, had nog een bal op de lat bij een rare situatie. Wij kregen ook zo onze kansen.”

,,Ajax speelt goed tussen de linies, de middenvelders laten zich soms uitzakken naar de zijkanten, dan word je gedwongen om je tegenstander even los te laten en moet je gaan schuiven”, zag Jonk. ,,Toen waren we op het middenveld even de draad kwijt, maar hebben we het daarna iets anders neergezet. Zij namen ook risico’s, dus je weet dat als je de bal verovert, dat het open ligt bij Ajax.”

De waslijst van afwezigen – zieken, geblesseerden – groeide met het uitvallen van de juist net teruggekeerde Benaissa Benamar. Jonk: ,,Kevin Visser (hij had vanwege griep maar één keer kunnen trainen, red.) moest er vervroegd in maar kon de wedstrijd niet volmaken. Van de beide backs wisten we ook dat ze geen hele wedstrijd konden spelen, gelukkig heeft Derry-John Murkin het toch tot het einde volgehouden. Daar heb ik enorme bewondering voor. Van Bilal Ould-Chikh wisten we dat hij na de griep ook maar één helft kon spelen. Dat ging geweldig na rust.”