Wim Jonk: ‘We zetten Excelsior in hun kracht’

De verwachtingen waren hooggespannen rondom Excelsior-FC Volendam, gezien de uitstekende start van 2023. Maar de bezoekers konden daar – op de beginfase na – geen moment aan voldoen en gingen met 2-0 onderuit. ,,We wisten dat we veel de bal zouden krijgen, dan gaat het er om dat je je ding doet, állemaal. In het begin waren die momenten er wel, maar daarna lieten we ons afbluffen, dwongen niets af. En dan bespeelt Excelsior de ruimtes die ontstaan vervolgens goed”, zag een teleurgestelde trainer Wim Jonk. Door Eddy Veerman

Wim Jonk voorafgaand aan de wedstrijd tegen Excelsior bij ESPN. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

,,Als je zelf zo weinig creëert, kun je tegen zo’n nederlaag aanlopen. Je kunt zeggen dat die eerste tegengoal ongelukkig was, maar daarmee speel je een ploeg als Excelsior wel in de kaart. Ze gunnen je graag de bal en komen dan in hun kracht, om door middel van reactievoetbal de ruimtes die we laten te bespelen. Daar hebben zij een aantal goede momenten in gehad. Wij hadden te weinig rust aan de bal, zochten te snel een bepaalde oplossing terwijl je misschien beter eerst eens twaalf keer de bal rond moet laten gaan om te wachten op een betere kans.”

,,Wij moeten elke wedstrijd als een finale benaderen en vol aan de bak gaan, proberen élk duel en tweede bal te winnen, daar was Excelsior deze keer juist sterker en slimmer in. Net even tegen iemand aanlopen, zodat ze in balbezit komen of blijven, waardoor een counter kon worden geplaatst. Wij lieten ons te vaak de kaas van het brood eten. Er lagen hier echt mogelijkheden voor ons, maar teveel jongens haalden hun niveau niet. Dat is teleurstellend, want je hebt in een wedstrijd als deze meer kans om punten te halen dan donderdag in de Arena tegen Ajax, daar moet je eerlijk in zijn. Maar dit was slecht. En zal wel even doorwerken.”

De spelers van Volendam leken soms te willen overcompenseren voor de onlogische keuzes die ze eerder maakten. ,,Dan ga je juist domme fouten maken en raak je het overzicht kwijt. En kom je dus niet in de wedstrijd.”