Zakelijk directeur Frans ten Berge wil verbinder zijn in professionaliseringsslag

Voor velen was hij nog een onbekend gezicht, maar Frans ten Berge nam als net aangetreden zakelijk directeur van FC Volendam wel het woord tijdens de beladen bijeenkomst van 9 maart in De Jozef. Sindsdien wordt geprobeerd de rust te bewaken en wordt vooral achter de schermen gesproken. Inmiddels zijn er op het veld nog vier finales te gaan – te beginnen vrijdag bij RKC Waalwijk – en handhaving in de eredivisie is van groot belang, alleen al als je weet dat de tv-rechten van de eredivisie richting medio 2025 opnieuw worden verhandeld en straks veel meer op zullen leveren.

Frans ten Berge recentelijk tijdens de uitwedstrijd van FC Volendam bij FC Twente.

Door: Eddy Veerman

Ten Berge (50), zelf nog actief als voetballer en jeugdtrainer bij Breukelen, begon officieel per 1 februari, maar was in de weken voorafgaand al betrokken bij gesprekken, tijdens de bestuurlijke crisis waarin FC Volendam verzeild was geraakt. ,,Het was geen gemakkelijke start, ik wist dat de discussie speelde over de governance. Ik heb in de gesprekken met zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen geadviseerd dat het huidige governance-model geen model is waar een organisatie van deze tijd nog op kan functioneren. Logisch dat het destijds zo is ontstaan, maar het is nu operationeel onuitvoerbaar, sommige problemen komen daar uit voort.”

,,Niks ten nadele van personen, want iedereen heeft het goed voor met de club. Maar zoals de directie nu functioneert, zonder statutaire en budgettaire verantwoordelijkheid, dat werkt niet. Directie, bestuur en RvC liggen op één lijn dat deze structuur niet werkbaar is. Het bestuur en de RvC geven beide aan dat we terug moeten naar één toezichthoudend orgaan, met daarnaast een statutaire directie. Bestuur en RvC willen dit voor het einde van dit jaar geregeld hebben. Waar het scheef is gegaan, is over de invulling van hoe je dat doet. Ik wist dat ik een bijdrage kon leveren om dat proces helder te krijgen en aan welke richting het op zou moeten gaan. De RvC is een financieel getint orgaan geweest, maar tegenwoordig toetst de licentiecommissie van de KNVB hierop. Ik keek niet zozeer op van de onrust bij de financiële collega’s. Je hebt immers te maken met een operationele begroting en een transferbegroting. Dit levert van nature spanning op. Het gaat erom hoe je dat managet. Je moet iedereen goed informeren.”

Na 9 maart volgden meerdere gesprekken. ,,De organen werken inmiddels beter met elkaar samen. Het versimpelingsproces is waar iedereen naar hunkert.”

Recentelijk sprak het bestuur van de club tevens met het College van Burgemeester & Wethouders. Ten Berge schoof ook aan. ,,Dat was een goed gesprek. Waarin ook is aangegeven dat de directie van de FC gesprekspartner is van de gemeente en niet het bestuur. We zullen samen meer overlegmomenten plannen. We hebben ze meegenomen in de visie. Er ligt een unieke propositie hier en dat willen we uitbouwen, mede door middel van een partnership met de gemeente. Wij kunnen als FC Volendam veel meer voor de gemeente Edam-Volendam betekenen dan dat we nu doen. We hebben een enorme gunfactor, het stadion is elke week vol, met dat element kunnen we veel meer.”

,,Dat is ook onderdeel van de professionaliseringsslag die we aan de achterkant van de organisatie moeten maken. Ik wil een bijdrage leveren aan het neerzetten van een eredivisiewaardige organisatie. In de afgelopen jaren is hier ongelofelijk veel neergezet, de begroting is gegroeid van 4,5 naar 10,5 miljoen euro. Dat is razend knap. Zowel op voetbalgebied als op het vlak van commercie zijn er waanzinnige stappen gezet. Tegelijkertijd zie je dat als je de professionalisering op voetbaltechnisch gebied aan het zetten bent, je die slag ook op andere gebieden moet maken. Noem het stakeholdersmanagement, de communicatie en verbinding met de gemeente, de scholen, RKAV Volendam, de horeca. Iedereen wil heel graag, maar ik zie veel mogelijkheden om die verbinding nóg sterker te maken. Daar moet je als FC tijd en energie in steken. We kunnen het vehikel FC Volendam gebruiken voor de hele gemeenschap. Daar liggen enorme kansen. Het kan niet zo zijn dat we landelijk gezien veel relevantie genereren terwijl we juist veel baat hebben bij een sterke lokale gemeenschap.”

,,Met de RKAV samen heb je een unieke propositie. De samenwerking binnen de jeugdopleiding – Voetbal Volendam – is een heel mooi plan, maar heeft tijd nodig om daar écht de vruchten van te plukken. Dat vinden wij als directie belangrijke speerpunten om ons op te richten. Wat je merkt, is dat heel veel mensen – of het nou de gemeente is of de RKAV – niet voldoende op de hoogte zijn van wat we hier doen. Het zit zó goed in elkaar, buiten onze gemeente zijn de mensen laaiend enthousiast als Jan Bas Veltman (commercieel directeur, red.), Jasper van Leeuwen (technisch directeur, red.) en Ruben Jongkind (opleidingen en samenwerkingen, red.) een verhaal houden. Omdat er een idee achter zit. En het is niet voor niks dat we landelijk sponsors weten te trekken. Die komen af op de filosofie die Wim Jonk en zijn mensen hebben neergezet. Natuurlijk gaat niet alles goed, is er kritiek en gaan processen met vallen en opstaan, maar door de bank genomen, is het knap wat hier gebeurt vanuit beleid en visie. En dat gaat de komende jaren alleen nog maar beter worden.”

In de eredivisie blijven is onomstotelijk van groot belang. ,,Je wilt uitbouwen wat je opbouwt en de organisatie robuuster maken, zowel op voetbaltechnisch als op organisatorisch vlak. Om ‘ja’ te zeggen tegen deze stap, wilde ik weten wat het beleid, de structuur en de visie was en hoe het commitment is van iedereen. Want ik vind het belangrijk dat we een basis hebben staan, ook als we onverhoopt in de KKD komen te voetballen. De collega’s die er zitten, raken hiervan ook niet in de wiebel. Die continuïteit is belangrijk.” Ten Berge vervolgt: ,,Ik kijk naar de onderneming en de potentie. En wat me aanspreekt in de mentaliteit van dit dorp is dat mensen, of je dakbedekker bent, stukadoor of in de vis zit, ze gaan hier voor goud. Er zit zó’n drive om te slagen, daar gaat mijn motortje ook van draaien.”

Er wacht FC Volendam hoe dan ook een interessante zomer. ,,Er is inmiddels het bewustzijn dat je met een operationele begroting en een transferbegroting te maken hebt, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Als bestuur, RvC en directie zijn we er van overtuigd dat een stuk opbrengst van je transfers een deel van je operationele begroting moet afdichten. Je zit nu in een overgangsjaar en misschien volgend jaar ook. Via ons opleidingsmodel maken we FC Volendam structureel gezond en robuust voor de toekomst. We hebben afstemming als bestuur, directie en RvC over hoe we zorgen dat we comfort hebben bij die begrotingen. Een transferbegroting is spannend en onvoorspelbaar, maar wel gebaseerd op scenarioplanning en realisme. Je kunt mee- of tegenvallers hebben, maar je moet wel op een minimale basis kunnen varen. Als Micky van de Ven wordt verkocht voor het bedrag dat Wolfsburg vraagt, levert dat een flink bedrag op voor Volendam, maar een sporter kan ook zwaar geblesseerd raken. Dus timing is een ingewikkeld iets, dat maakt de job van Jasper van Leeuwen zo gecompliceerd.”

,,In relatie tot onze financiële middelen en de voetballende prestaties van de afgelopen drie jaar, krijgt het team van Wim Jonk wat mij betreft een gouden griffel. Telkens presteerden zij op basis van die cijfers boven verwachting in relatie tot de andere 34 bvo’s. En natuurlijk zijn er in zo’n proces ook zaken voor verbetering vatbaar. Daar werken we aan en daar zijn we open over naar elkaar.”

‘Hand in eigen boezem’ tijdens supportersbijeenkomst

De verhuizing van de Hekside naar de Pé Mühren-tribune zorgde de afgelopen weken voor de nodige commotie bij seizoenkaarthouders van FC Volendam. Vorige week belegde de club daarop een bijeenkomst voor supporters. ,,We hebben de hand in eigen boezem gestoken. We hebben ons teveel gefocust op het verhaal van de Hekside en te weinig de belangen behartigd van de mensen op de Pé Mühren-tribune”, geeft Frans ten Berge aan.

Vanwege de groeiende grootte van de Hekside op de Jaap Jonk Tribune ligt er een veiligheidsissue waar FC Volendam niet omheen kan. ,,Het is de snelst groeiende supportersvereniging van Nederland, maar het wordt door het volume alleen maar gevaarlijker. Als directie vinden we het belangrijk dat we in met regelmaat in gesprek gaan met een afvaardiging van de supporters. Dat hebben we in dit kader eerst in een klein en later in een groter comité gedaan. Dan zie je dat er begrip is voor de situatie. Uiteindelijk raakt de verhuizing elke supporter.” De club liet echter steken laten vallen in het proces en de rol van de supporters op de Pé Mühren-tribune. ,,Dat is een les voor onze organisatie. En ik snap dat mensen toelichting willen, als je al twintig jaar op die plek zit.”

De club deed een voorstel richting de Hekside. ,,Met investeringen die we willen doen om de sfeer zo te houden als die is en mogelijk uit breiden.” Er komt een plek voor een DJ, en een betere geluidsinstallatie, er komen twee extra (bier)tappunten en mogelijkheden voor graffiti en het hangen van spandoeken. En er wordt voor de toekomst gekeken of stoeltjes met een eigen logo tot de mogelijkheden behoort. ,,De bijeenkomst met supporters was goed. Het kon rekenen op steun. We verwachten dat we samen straks mooie herinneringen gaan maken en mensen kunnen de individuele wensen de komende tijd kenbaar maken. We hebben het commitment afgegeven met het team dat we naar elke casus kijken. Ook aan vriendengroepen gaan we niet voorbij.”

,Dit is ook zo’n voorbeeld van dat je aan het professionaliseren bent als betaald voetbal organisatie. Die supportersgroep is iets wat organisch is ontstaan, wat is gaan groeien, wat een waanzinnige impact en sfeer creëert in het stadion. Dan hoort regelmatig overleg met supporters er ook bij.”