Zaterdag 1 behaalt moeizame maar verdiende overwinning

Er zullen weinig mensen nog een stuiver hebben gegeven voor de kansen van de Zaterdag 1

toen na 42 minuten de 0-2 stand op het scorebord prijkte maar Volendam recht de rug en in de 42e minuut stond een ingooi van Sam Lautenschütz aan de basis van de 1-2 van Joey Tol.



De spits pakt de bal op, kapt zijn man uit en schiet droog in de hoek. Zo gaan we met een 1-2 stand de rust in.

In de tweede helft ontpopt Lautenschütz zich tot architect van het team; zijn voorzetten zijn gevaarlijk en het is een vrije trap van diezelfde Lautenschütz die voor de voeten van Patrick Ploegboer terechtkomt en deze haalt doeltreffend uit, 2-2.

Na een ouderwetse scrimmage komt de bal voor de voeten van Lennart Tol die met links de keeper verschalkt in de lange hoek, 3-2. Met nog 25 minuten te gaan, wordt het billenknijpen maar het team van Berry Smit krijgt loon naar werken. Met 3-2 worden de belangrijke drie punten aan het totaal bijgeschreven.