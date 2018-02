Advertorial

Pruiken Thuiszorg Nederland zoekt een parttime haarwerkmedewerk(st)er

VOLENDAM Pruiken Thuiszorg Nederland is dé specialist op het gebied van pruiken, haarwerken en maathaarwerken. Met veel liefde en aandacht maken wij al 25 jaar vervangend haar voor jong en oud door heel Nederland. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen met haarverlies door een pruik uit te zoeken die 100% bij de cliënt past. De wens van de cliënt staat bij ons centraal.

Wat doen wij? Pruiken Thuiszorg Nederland is ervaring deskundige in het adviseren, aanmeten, leveren en stileren van een pruik, haarwerk of maathaarwerk. Onze cliënten worden geconfronteerd met kaalheid door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of erfelijke factoren. Het verliezen van een gedeelte van je identiteit kan een zwaar traject zijn. Daarom behandelen wij niet alleen de technische aspecten, maar vooral ook de persoonlijke aspecten van het proces.

Locatie

Ons atelier is gevestigd in Volendam. Omdat niet iedereen in staat is om naar ons atelier in Volendam te komen, bieden wij ook service aan huis. Ons professionele team reist door heel Nederland om de cliënt aan huis te komen bezoeken. Wij werken uitsluitend op afspraak. Pruiken Thuiszorg Nederland is gecertificeerd door de Sectie Haarwerk Koninklijke ANKO en heeft het kwaliteitskeurmerk van alle zorgverzekeraars in Nederland op het gebied van hulpmiddelen. Dit betekent dat zowel de pruik als het maathaarwerk op medische verklaring van de arts of specialist ten dele of volledig vergoed wordt. De basisvergoeding is €431 (2018).

Nieuwe collega’s

Het beroep haarwerker is een zeer specialistisch ambacht. Wij zijn dienstbaar, hebben compassie, levenservaring en liefde voor mensen. Wij houden van ons werk en werken hard, maar zouden heel goed versterking van ons team kunnen gebruiken. Weinig mensen hebben ervaring met het vak, daarom zijn wij bereid iemand het vak te leren.

Functie-eisen

• Gedegen kappersopleiding met diploma’s

• Ruime werkervaring (minstens vijf jaar)

• Ervaring in het aanmeten van pruiken en haarwerken is een pre

• Empathie en goede sociale vaardigheden

• Zelfstandig, energiek, leergierig en kundig

• Verzorgd uiterlijk

• Krachtige persoonlijkheid

• Administratieve vaardigheden

• In het bezit van een rijbewijs

Beheerst u deze vaardigheden:

Dan bieden wij u een baan met toekomst. Het betreft een parttime functie voor twee dagen in de week. Een aanstelling waarbij een opleiding tot de mogelijkheden behoort. Pruiken Thuiszorg Nederland heeft een persoonlijke bedrijfscultuur die zich kenmerkt door sociale professionaliteit, kwaliteit en

betrokkenheid.

Stuur uw sollicitatiebrief (handgeschreven) en C.V. met recente pasfoto via de post of mail naar:

Pruiken Thuiszorg Nederland

Botter 4 – 1132 GB Volendam

info@pruikenthuiszorg.nl

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.pruikenthuiszorg.nl. Of onze sociale kanalen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met dhr. R. Reijnen. Telefoon: 0299-762910