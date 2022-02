Things to do in Volendam

Volendam is het meest bekende vissersdorp van ons land Nederland. Het is de stad van de prachtige lokale traditionele klederdracht, de gerookte vis en de paling.

Het een plek waar verscheidene Nederlandse artiesten in opgegroeid zijn waaronder Nick & Simon, Jan Smit tot de band genaamd BZN. Ieder jaar weer is het een populaire toeristische trekpleister voor mensen van overal ter wereld. Bezoek de klompenwinkel, proef de verse vis of lokale streekproducten of laat je fotograferen in een traditioneel uniform in Volendam stijl.



De haven en steegjes van Volendam

De haven van Volendam is vele dagen en avonden van de week hartstikke gezellig wegens de vele café's, restaurants en uitgaansgelegenheden. Pak in een zomer lekker een terrasje waarbij je onder het genot van een biertje, wijntje en een hapje kunt genieten van de activiteiten in de haven. Dwaal door de kleine pittoreske steegjes en kom uit op het oude dorp. Het authentieke vissersdorp gesticht in de 14e eeuw heeft vele geheimen die je mag onthullen. De oude schilderachtige houten woningen waar je onderdeel wordt van de lokale bevolking die gezellig met je van harte welkom heten.

Er zijn plaatsen in Volendam waar het volop bloeit van het leven en de activiteiten. Neem een voorbeeld aan de Dijk waar je vele mensen kunt ontmoeten en een heerlijk visje kunt scoren. Dit bruisende deel van het vissersdorp valt niet te missen indien je Volendam gaat bezoeken. Stap een winkel binnen die helemaal ingericht is op de traditionele Volendamse klederdracht en zet jezelf op de foto alsof je zelf een echte Volendammer bent. Er zijn diverse fotozaken in de stad te vinden die je in deze unieke kostuums weten te zetten. Voor de vrouw een zwarte rok en een gekleurd schort met daarbij een wit kanten mutsje. Voor de man een soort van boerenkiel gekleurd in zwart en rood met een zwarte muts op het hoofd erbij en om het af te maken de houten klompen aan de voeten.